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الرئيسية | حوادث | الحسيمة.. مختل عقليا يهاجم أستاذا بسلاح أبيض

الحسيمة.. مختل عقليا يهاجم أستاذا بسلاح أبيض

الحسيمة.. مختل عقليا يهاجم أستاذا بسلاح أبيض
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:48

تعرض أستاذ يشتغل بمركزية مجموعة مدارس بني بوعياش، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم الحسيمة، لاعتداء من طرف شخص اقتحم المؤسسة التربوية حاملا سلاحا أبيض.

وفي تفاصيل الحادث أورد بلاغ صادر عن مديرية تعليم الحسيمة، تتوفر عليه هسبريس، أن شخصا يشاع أنه مختل عقليا اقتحم المؤسسة وقام بالاعتداء على الأستاذ، مفلحا في إصابته بجروح طفيفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه فور إشعاره بالحادث أخبر مدير المؤسسة مصالح السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي انتقلت إلى المكان وقامت بفتح تحقيق في الموضوع من أجل توقيف الجاني الذي فر إلى وجهة مجهولة.

وتبعا للمصدر ذاته فإن الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصالح المختصة مكنت من توقيف المعني، مشيرا إلى أن المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة تشجب هذا الاعتداء الذي وصفته بـ"الشنيع" في حق أحد أفراد الأسرة التعليمية، منصبة نفسها طرفا للدفاع عن حقوق الأستاذ المعتدى عليه.

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