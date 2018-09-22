رصاصة تحذيرية توقف مشتبها فيه بمدينة فاس

هسبريس من الرباط

اضطر موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، أمس الجمعة بحي بلخياط، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل لإيقاف شخص عرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت بالحي المذكور بناء على إشعار حول قيام المشتبه فيه بتهديد المارة باستعمال سلاح أبيض، حيث واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة اضطر أمامها موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه، قبل أن يتم لاحقا خلال اليوم نفسه إيقاف هذا الأخير وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.