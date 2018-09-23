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كُتّاب وآراء
الدرك يحجز 110 لترات من "الماحيا" بأيت أورير
حجزت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأيت أورير، التابع لسرية إقليم الحوز، 110 لترات من مسكر ماء الحياة.
وقالت مصادر هسبريس إن هذه الحصيلة تمت خلال تدخل الدركيين لتفكيك مصنع لتقطير مسكر ماء الحياة بحي العمران بآيت أورير.
كما أضافت أن عناصر الدرك تمكنت من توقيف شخص كان بالمحل المذكور، وحجز العديد من المواد الأولية والوسائل المستعملة في عملية الإنتاج.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع الشخص الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية قصد استكمال البحث، قبل عرضه على أنظار العدالة.