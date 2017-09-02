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كُتّاب وآراء
ترويج ممنوعات يجرّ شخصين إلى المحاكمة بالدروة
عرضت عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد شخصين على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، اليوم السبت، للاشتباه فيهما بترويج المخدرات؛ إذ كانا موضوع مذكرات بحث تجاوزت 270 مذكرة بخصوص الاتجار بالممنوعات.
وقالت مصادر هسبريس إن المركز القضائي لسرية برشيد، بتنسيق مع درك الدروة، تمكن من توقيف أحد المشتبه فيهما الذي ظل موضوع 120 مذكرة بحث من أجل الاتجار بالمخدرات بمنطقة الدروة، بعد كمين محكم نصبه له بمحيط ضيعته.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك بالدروة وبرشيد حجزت، في وقت سابق، 17 سيارة وكميات مهمة من المخدرات المختلفة خلال تدخلات ومداهمات لمنزل المعني بالأمر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي السياق نفسه، تمكّنت عناصر المركزين القضائي ببرشيد والترابي بالدروة من توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى إحدى الغابات بإقليم النواصر، بعدما ظل موضوع 150 مذكرة بحث صادرة عن المصالح الدركية والأمنية بكل من سطات وفاس وطنجة وخنيفرة والدار البيضاء والرباط وبرشيد، إضافة إلى مذكرة واحدة صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.