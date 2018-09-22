24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة (5.00)

  2. أطلال وقوارض وأزبال تُكسد التجارة في "أسواق الأحياء" بسطات (5.00)

  3. موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي (5.00)

  4. قذف مياه عادمة في المحيط يستنفر سلطات أكادير (5.00)

  5. قتلى وجرحى في هجوم على عرض عسكري بإيران (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اكتمال السيطرة على حريق وسط مصنع في القنيطرة

اكتمال السيطرة على حريق وسط مصنع في القنيطرة

اكتمال السيطرة على حريق وسط مصنع في القنيطرة
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 22 شتنبر 2018 - 18:16

أعلن عبد المجيد بوشبشوب، المدير العام لشركة تحويل دبس السكر بالغرب "صوطراميك"، اكتمال السيطرة، اليوم السبت، على الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في مصنع تابع للشركة، كائن بجماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة، والمتخصص في إنتاج الإيثانول وغاز الكربون انطلاقا من الشمندر السكري.

وكانت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة قد كشفت بأن هذا الحريق شب أثناء مباشرة عمليات تلحيم أحد صهاريج التخزين المتواجدة بهذا المصنع، بينما تدخل إطفائيو الوقاية المدنية، والسلطات المحلية والأمنية، وجرت تعبئة كافة الوسائل والآليات من أجل إخماد هذا ألسنة اللهب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محروق من داخل السبت 22 شتنبر 2018 - 18:23
شكرا على التفاني معشر الاطفائيين الاشاوس جنا و انسا و آلة و ماءً ، شكرا شكرا شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - نفسه السبت 22 شتنبر 2018 - 18:26
"المنتقى": إلى قارئ مختلف

.

ضمن العدد الأخير، افتتح باب "دراسات" بدراسة عنوانها "الثابت والمتحول في مواقف الإسلاميين المغاربة من الدولة المدنية: نموذج العدل والإحسان والعدالة والتنمية"، أعدها هشام خباش، وحملت الدراسة الثانية عنوان "الإخوان المسلمون: سياسات الفجوة الجيلية في حقبة ما بعد الثورة" لـ ضحى سمير، فيما قدّمت حياة عمامو دراسة عنوانها "ماهية المصادر الإسلامية المبكرة واختلاف آراء الباحثين في أهميتها التاريخية".



دحيم تيماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.