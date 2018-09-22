24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:12
|13:25
|16:48
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي: علاقات استثنائية تجمع المغرب وموريتانيا
- أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة
- نشرة إنذارية: أمطار عاصفية تضرب جهات بالمغرب
- أوجار: أسئلة القلق تشغل المغاربة و"حزب الحمامة" سيقود الحكومة
- تتويج لأداء المكتب الوطني المغربي للسياحة بلشبونة
أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة (5.00)
أطلال وقوارض وأزبال تُكسد التجارة في "أسواق الأحياء" بسطات (5.00)
موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي (5.00)
- الوداد يكتفي بالتعادل أمام وفاق سطيف ويودع دوري أبطال إفريقيا - (133)
- مبروكي: لهذه الأسباب يعتبر غالبية المغاربة الفقر "مشيئة إلهية" - (132)
- العثماني يدعو المغاربة إلى الوقوف في صفّ واحد لمواجهة الفساد - (103)
- أوجار: أسئلة القلق تشغل المغاربة و"حزب الحمامة" سيقود الحكومة - (97)
- موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اكتمال السيطرة على حريق وسط مصنع في القنيطرة
أعلن عبد المجيد بوشبشوب، المدير العام لشركة تحويل دبس السكر بالغرب "صوطراميك"، اكتمال السيطرة، اليوم السبت، على الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في مصنع تابع للشركة، كائن بجماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة، والمتخصص في إنتاج الإيثانول وغاز الكربون انطلاقا من الشمندر السكري.
وكانت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة قد كشفت بأن هذا الحريق شب أثناء مباشرة عمليات تلحيم أحد صهاريج التخزين المتواجدة بهذا المصنع، بينما تدخل إطفائيو الوقاية المدنية، والسلطات المحلية والأمنية، وجرت تعبئة كافة الوسائل والآليات من أجل إخماد هذا ألسنة اللهب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
.
ضمن العدد الأخير، افتتح باب "دراسات" بدراسة عنوانها "الثابت والمتحول في مواقف الإسلاميين المغاربة من الدولة المدنية: نموذج العدل والإحسان والعدالة والتنمية"، أعدها هشام خباش، وحملت الدراسة الثانية عنوان "الإخوان المسلمون: سياسات الفجوة الجيلية في حقبة ما بعد الثورة" لـ ضحى سمير، فيما قدّمت حياة عمامو دراسة عنوانها "ماهية المصادر الإسلامية المبكرة واختلاف آراء الباحثين في أهميتها التاريخية".
دحيم تيماء