اكتمال السيطرة على حريق وسط مصنع في القنيطرة

هسبريس ـ و.م.ع

أعلن عبد المجيد بوشبشوب، المدير العام لشركة تحويل دبس السكر بالغرب "صوطراميك"، اكتمال السيطرة، اليوم السبت، على الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في مصنع تابع للشركة، كائن بجماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة، والمتخصص في إنتاج الإيثانول وغاز الكربون انطلاقا من الشمندر السكري.

وكانت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة قد كشفت بأن هذا الحريق شب أثناء مباشرة عمليات تلحيم أحد صهاريج التخزين المتواجدة بهذا المصنع، بينما تدخل إطفائيو الوقاية المدنية، والسلطات المحلية والأمنية، وجرت تعبئة كافة الوسائل والآليات من أجل إخماد هذا ألسنة اللهب.