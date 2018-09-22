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الرئيسية | حوادث | الشرطة و"ديستي" تفكان لغز جريمة مالية في فاس

الشرطة و"ديستي" تفكان لغز جريمة مالية في فاس

الشرطة و"ديستي" تفكان لغز جريمة مالية في فاس
هسبريس من الرباط
السبت 22 شتنبر 2018 - 17:40

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، من توقيف مستخدم، يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بـ"خيانة الأمانة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها".

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس اليوم السبت، بأن "مصالح الأمن كانت قد توصلت، بتاريخ 7 غشت المنصرم، بإشعار من المشتبه فيه، الذي يعمل مستخدما بإحدى المقاولات الخاصة، حول تعرضه لسرقة باستعمال العنف استهدفت سلبه مبلغا ماليا قدره 1.340.000 درهم، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت فتحت فيه مصالح الشرطة القضائية بحثا لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة".

"الأبحاث والتحريات المكثفة أظهرت أن الأمر يتعلق بسيناريو وهمي، وذلك في مقابل كشف تورط المعني بالأمر في الاستيلاء على المبلغ المالي، حيث تم توقيفه وحجز جزء من هذا المبلغ وقدره 98 مليون سنتيم مخبأة داخل أثاث منزله"، يزيد المصدر نفسه.

المشتبه فيه، رفقة ثلاثة أشخاص ضبطوا رفقته وهم في حالة سكر متقدمة، وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة،في أفق تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية.

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