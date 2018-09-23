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الرئيسية | حوادث | شاحنة تسحق جسد سائق دراجة نارية في مراكش

شاحنة تسحق جسد سائق دراجة نارية في مراكش

شاحنة تسحق جسد سائق دراجة نارية في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 23 شتنبر 2018 - 02:15

فتحت عناصر مصلحة حوادث السير التابعة لأمن مراكش تحقيقا في حادثة سير أودت بحياة سائق دراجة نارية، في الحين، بمقاطعة المنارة.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الأمن إلى مكان الحادث، لجمع المعطيات التي يمكن أن تساعد في تحديد المسؤوليات، وأشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن حادثة السير وقعت بمدار الحي الصناعي، بمنطقة سيدي غانم، بعدما دهست شاحنة من الوزن الثقيل الضحية، وسحقته بعجلاتها الأمامية.

جدير بالذكر أن المدار نفسه يشكل "نقطة مرورية سوداء"، لأنه يحصد أرواحا بين حين وآخر، وفي حاجة إلى تعزيز الإنارة العمومية وإشارات المرور.

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