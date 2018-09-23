24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رشاوى السياسة!
- المالكي: علاقات استثنائية تجمع المغرب وموريتانيا
- أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة
- نشرة إنذارية: أمطار عاصفية تضرب جهات بالمغرب
- وفد صيني بمحكمة النقض
أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة (5.00)
نشطاء يطالبون الحكومة المغربية برفض استفزازات الإسبان في مليلية (5.00)
رصيف الصحافة: محمد الخامس حبس الحسن الثاني بسبب "نتائج الباك" (5.00)
أردوغان يراهن على التكنولوجيا باستدعاء العلماء المغتربين إلى تركيا (5.00)
- مبروكي: لهذه الأسباب يعتبر غالبية المغاربة الفقر "مشيئة إلهية" - (137)
- أوجار: أسئلة القلق تشغل المغاربة و"حزب الحمامة" سيقود الحكومة - (117)
- العثماني يدعو المغاربة إلى الوقوف في صفّ واحد لمواجهة الفساد - (107)
- موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي - (73)
- أوروبيون وعرب ينتظرون خلافة السكيتيوي في تدريب الوداد البيضاوي - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على جثة ستيني بـ"حوض مائي" في برشيد
أمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف في سطات بإجراء تشريح طبّي على جثة رجل ستيني لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل المركز الترابي لدرك الدروة، نواحي برشيد، ولكشف ملابسات وظروف وفاة الهالك.
وأفادت مصادر هسبريس بأن "ل.س"، المزداد سنة 1956 بمرس السلطان، وهو متزوج وله 3 أبناء، عثر عليه جثة هامدة بحوض مائي يستعمل في المجال الفلاحي بدوار "الرحاحوة"، قيادة أولاد زيان إقليم برشيد.
وأشرفت عناصر الدرك بمركز الدروة وممثل السلطات المحلية بأولاد زيان على انتشال جثة الهالك ومعاينتها، قبل توجيهها بواسطة سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث بسطات، قصد التشريح تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.