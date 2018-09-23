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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة ستيني بـ"حوض مائي" في برشيد

العثور على جثة ستيني بـ"حوض مائي" في برشيد

العثور على جثة ستيني بـ"حوض مائي" في برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 23 شتنبر 2018 - 00:19

أمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف في سطات بإجراء تشريح طبّي على جثة رجل ستيني لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل المركز الترابي لدرك الدروة، نواحي برشيد، ولكشف ملابسات وظروف وفاة الهالك.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "ل.س"، المزداد سنة 1956 بمرس السلطان، وهو متزوج وله 3 أبناء، عثر عليه جثة هامدة بحوض مائي يستعمل في المجال الفلاحي بدوار "الرحاحوة"، قيادة أولاد زيان إقليم برشيد.

وأشرفت عناصر الدرك بمركز الدروة وممثل السلطات المحلية بأولاد زيان على انتشال جثة الهالك ومعاينتها، قبل توجيهها بواسطة سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث بسطات، قصد التشريح تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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