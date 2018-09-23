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الرئيسية | حوادث | إطلاق سراح متحرشيْن بتلميذة بضواحي شيشاوة

إطلاق سراح متحرشيْن بتلميذة بضواحي شيشاوة

إطلاق سراح متحرشيْن بتلميذة بضواحي شيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:35

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، السبت، إطلاق سراح شابين تم توقيفهما يوم الخميس الماضي من طرف عناصر الدرك الملكي بمجاط بإقليم شيشاوة، على خلفية قانون التحرش الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ.

وأوضحت مصادر هسبريس أن قرار النيابة العامة جاء بعدما تقدم والد تلميذة ضحية هذا الفعل غير القانوني بتنازل عن متابعة الموقوفين قضائيا، بتهمة التحرش والاعتداء عليه.

وكانت العناصر المذكورة أوقفت المعنيين بالأمر يوم الخميس الماضي، متلبسين بالتحرش بتلميذة قاصر تدرس بثانوية الخوارزمي التأهيلية بمجاط، إذ عمدا إلى ملاحقتها بدارجة نارية.

وأوردت مصادر هسبريس أن والد التلميذة كان يراقب ابنته فأثارت انتباهه حركة الشابين، ما دفعه إلى التدخل لثنيهما عن ملاحقتها، لكن ذلك لم يرق للمتحرشين المذكورين، فاعتديا عليه بالضرب، ليتدخل بعض المارة ويحاصروا أحد المتحرشين، ويسلموه إلى عناصر الدرك الملكي بمجاط؛ فيما لاذ زميله بالفرار.

وأضافت المصادر نفسها أنه تم اقتياد المتهم إلى مركز سرية مجاط للتحقيق معه في المنسوب إليه، حيث وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار الاستماع إليه في محضر قانوني يتضمن أقواله والتحقيق معه بخصوص شريكه الذي لاذ بالفرار، وتم اعتقاله لاحقا.

يذكر أن إقليم شيشاوة عرف خلال خمسة أيام ثاني حالة للمتهمين بالتحرش الجنسي. ويشار إلى أن الحالة الأولى كانت في موسم سيدي بوعثمان بجماعة أسيف المال.

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