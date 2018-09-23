حادث يودي بحياة مهاجر مغربي ببرشلونة

متابعة من خالد ملوك

أودت حادثة سير بحياة مهاجر مغربي بإحدى شوارع بلدية "فيلا فرانكا ديل بينيديس"، التابعة لمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما فوجئ بسيارة خفيفة كانت تسير بسرعة فائقة، بحسب شهادات متطابقة لشهود عيان.

وقالت عناصر الشرطة الكتالونية، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا"، إنها تقلت إشعارا بوقوع حادثة سير مرورية بالنقطة الكيلومترية 9 بالطريق الوطنية رقم "C-243a"، وهرعت إلى مكان وقوع الحادثة رفقة فريق طبي قصد تقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب.

وتبعا للمصادر الأمنية ذاتها، فإن الحادثة تسببت في تهشيم رأس الضحية الذي أصيب أيضا بكسور وجروح بالغة بمختلف أطراف جسده، مضيفة أن المنية وافته فور وصوله إلى مستشفى "Bellvitge"، في حين استطاع الفريق الطبي إنقاذ حياه شخص آخر أصيب بجروح طفيفة.

وقد أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع جثة المواطن المغربي بمستودع للأموات بالمنطقة ذاتها رهن التشريح الطبي، بالإضافة إلى فتح تحقيق مع سائق العربة لمعرفة تداعيات وأسباب هذه الحادثة المروعة التي خلفت حزنا في نفوس أصدقاء وأقارب الهالك.