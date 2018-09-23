مقتل شخص "خطر" برصاصات شرطة مكناس

رشيد الكويرتي

أفادت مصادر هسبريس بأن مقدم شرطة رئيس يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن مكناس اضطر، قبيل منتصف ليلة السبت، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة بحي البساتين 7، بعدما أبدى مقاومة عنيفة، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير.

المصادر ذاتها أوضحت أن موظف شرطة أطلق على الشخص الهائج أربع رصاصات أصيب، على إثرها، على مستوى الظهر، قبل نقله إلى مستشفى محمد الخامس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكرت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه عرّض عناصر الشرطة والمارة للخطر بواسطة السلاح الأبيض بالمكان المعروف بطريق بوكرعة، مبرزة أن المشتبه فيه، الذي كان رفقة شريك له لاذ بالفرار، تمادى في مهاجمة عناصر الشرطة، بالرغم من التحذيرات المقدمة؛ وهو ما دفع بعنصر أمني من فرقة الصقور إلى استعمال سلاحه الوظيفي لصده.

وأوردت المصادر أنه على إثر هذا التدخل الأمني أصيب، بشكل عرضي وسطحي، شخص من المارة كان بالقرب من عين المكان، مبرزة أنه تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس، حيث يتابع العلاج من الاصابة التي طالته في الكاحل.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الشخص القتيل يلقب بـ"خو لعرج"، ويبلغ حوالي 19 سنة من العمر، ويقيم بعين سلوكي بمنطقة البساتين المجموعة 7، مبرزة أن البحث جار لإيقاف شركائه المحتملين.

ولازالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.