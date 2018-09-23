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كُتّاب وآراء
مقتل شخص "خطر" برصاصات شرطة مكناس
أفادت مصادر هسبريس بأن مقدم شرطة رئيس يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن مكناس اضطر، قبيل منتصف ليلة السبت، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة بحي البساتين 7، بعدما أبدى مقاومة عنيفة، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير.
المصادر ذاتها أوضحت أن موظف شرطة أطلق على الشخص الهائج أربع رصاصات أصيب، على إثرها، على مستوى الظهر، قبل نقله إلى مستشفى محمد الخامس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وذكرت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه عرّض عناصر الشرطة والمارة للخطر بواسطة السلاح الأبيض بالمكان المعروف بطريق بوكرعة، مبرزة أن المشتبه فيه، الذي كان رفقة شريك له لاذ بالفرار، تمادى في مهاجمة عناصر الشرطة، بالرغم من التحذيرات المقدمة؛ وهو ما دفع بعنصر أمني من فرقة الصقور إلى استعمال سلاحه الوظيفي لصده.
وأوردت المصادر أنه على إثر هذا التدخل الأمني أصيب، بشكل عرضي وسطحي، شخص من المارة كان بالقرب من عين المكان، مبرزة أنه تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس، حيث يتابع العلاج من الاصابة التي طالته في الكاحل.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الشخص القتيل يلقب بـ"خو لعرج"، ويبلغ حوالي 19 سنة من العمر، ويقيم بعين سلوكي بمنطقة البساتين المجموعة 7، مبرزة أن البحث جار لإيقاف شركائه المحتملين.
ولازالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (75)
للي تضرب برصاصة كان هو وصاحبوا كيتشاجروا مع زوج آخرين من حي آخر.
تاصلو بالشرطة باش يتدخلوا .
للي تضرب كان مبحوث عليه وكانت فرصة للشرطة باش يشدوه هو قاومهم بسيف
كانو 8 طلقات وحدة منهم قاست راجل بالخطأ فرجلو وداوه للمستعجلات .
و للي توفى جاتو ضربة فضهروا للي توفى وهو فطريقو للمستشفى محمد الخامس بمكناس
ذلك الشخص الذي اصيب من غير قصد هو من احد الماره كان يجب عليه ان ينبطح على بطنه لكي لا يتاذى
شفتي لبوليس داير خدمتو هاز سلاح وسير اخويا خليه يقضي خدمتو وبلا ماتزيد الضغط والتشويش
هاهو دبا السيد كان بغا يتطفل صدق تقاس اوا سير واجي مع السبيطارات
مكناس وفاس ولاو بحال تكساس وفلوريدا!!
من يعطي الحق للشرطة بإطلاق النار على المجرمين هو من يروع الناس ويرهبهم !! هذا ليس حلا لردع الاجرام بل سيكون ذريعة للمزيد من الفوضى !! الشرطة ليست جهازا للقهر والتنكيل وإنما جهازا لخدمة الشعب
وتوفير الأمن والامان لا يكون بإطلاق النار
فالنار لا تولد الا النار والدمار ... عندما أزور المغرب اتعجب كلما التقي بالشرطة والدرك والمخزن عامة ... عندما يوقفني احدهم يحسسني وكأني مبحوث عنه (Wanted)
اولا مستحيل ان يبتسم في وجهك او يكلمك بلطف!
يا سادة العنف لا يولد الا عنفا مضادا
التربية ثم التربية ثم التربية
اولا يجب تنظيم الدورات التدريبية في علم نفس التربية والسلوك لافراد الشرطة ذاتهم وتعليمهم كيف يمكن تحويل ساحات المعارك التي تنتشر الان في ارجاء المغرب الى روضات للامن والاستقرار ... كلشي ممكن ما دام احترام الحقوق والحريات موجودا وعدم الاخلال بالاخلاق وتقاليد البلد الراسخة سائدا
حفظ الله المغرب والمغاربة اجمعين !
على ما يقومون به من أجل الوطن ومواطنه، وكم انقدو من مواطن في المستقبل من هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يكون المواطن تحت رحمتهم،
لا يمكننا أن نغطي الشمس بالغربال، هذه مهنة ومهمة صعبة صناعة الأمن والأمان في بلادنا ليس سهلاً ، و المغاربة لهم التقة الكاملة في رجال أمننا انهم قادرون وبالتوفيق.
هناك شريحة من المغاربة لاينفع معهم سوى الرصاص فكلما تعاملت معهم بالقانون والحقوق كلما زادو في طغيانهم وبطشهم
يجب بناء سجن وسط الصحراء القاحلة ليس متل الفنادق المجودة حاليا يدهب له كل من له سوابق في الضرب والجرح والسرقة وقطع الطريق محرمون من العفو الملكي به أساسيات الحياة فقط لا تلفاز ولا ماء ساخن في الربيع والصيف و لا أي وسائل لراحة والترفيه زنزانة أنفرادية كبيرة بها مرحاض محترم وأغطية على الأرض مع العنف اللفضي وحراس قبيحون سجن فلاحي يحرتون الصحراء لا يهم ما سيزرع أو المحصول المهم هو التعذيب تم التعذيب النفسي بالخصوص حتى تنكسر شوكة الطغاة بعد أن يطلق سراحهم سيخافون من العودة أليه وبالتالي فلن يرتكبون أجرام أو يقطعون الطريق هذا هو الحل الوحيد
Une vermine en moins
Que ce soit la même chose pour les autres.
بالعربدة ديالو بالليل والتعدو على الناس .
وخوتو كاملين سوابق من الكبير للصغير .
خوه الصغير عندو 10 سنوات كان فالاصلاحية .
الحي للي وقع فيه هادشي خاصو دائرة امنية حيث كاين عدد منهم وماشي بعيد تكون مصيبة اخرى فالايام المقبلة
والمسؤولية كترجع للدولة حيث الأمن مبقاش ولينا نخافو نخرجو .
و حتى الوليدين براكة من ولد وخرج عيط على رزقك واحد الله يجعل البركة سيرتو الى كان جيبك على قدو .
تحية لهذا الشرطي الهمام، و نحن معك ضد كل تأويلات.
نعم للأمن لا للفوضى، نعم لاستعمال السلاح الوضيفي نعم لإبادة المجرمين.
نتمنى أن نسمع المزيد من هذه الأخبار المفرحة
قتل مجرم وأنقذ العشرات وأتمنى الشفاء للشخص الذي أصيب بالخطء.
شكرا لرجال الشرطة
وجهنم المجرم ومن والاه