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الرئيسية | حوادث | مقتل شخص "خطر" برصاصات شرطة مكناس

مقتل شخص "خطر" برصاصات شرطة مكناس

مقتل شخص "خطر" برصاصات شرطة مكناس
رشيد الكويرتي
الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:15

أفادت مصادر هسبريس بأن مقدم شرطة رئيس يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن مكناس اضطر، قبيل منتصف ليلة السبت، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة بحي البساتين 7، بعدما أبدى مقاومة عنيفة، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير.

المصادر ذاتها أوضحت أن موظف شرطة أطلق على الشخص الهائج أربع رصاصات أصيب، على إثرها، على مستوى الظهر، قبل نقله إلى مستشفى محمد الخامس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكرت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه عرّض عناصر الشرطة والمارة للخطر بواسطة السلاح الأبيض بالمكان المعروف بطريق بوكرعة، مبرزة أن المشتبه فيه، الذي كان رفقة شريك له لاذ بالفرار، تمادى في مهاجمة عناصر الشرطة، بالرغم من التحذيرات المقدمة؛ وهو ما دفع بعنصر أمني من فرقة الصقور إلى استعمال سلاحه الوظيفي لصده.

وأوردت المصادر أنه على إثر هذا التدخل الأمني أصيب، بشكل عرضي وسطحي، شخص من المارة كان بالقرب من عين المكان، مبرزة أنه تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس، حيث يتابع العلاج من الاصابة التي طالته في الكاحل.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الشخص القتيل يلقب بـ"خو لعرج"، ويبلغ حوالي 19 سنة من العمر، ويقيم بعين سلوكي بمنطقة البساتين المجموعة 7، مبرزة أن البحث جار لإيقاف شركائه المحتملين.

ولازالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (75)

1 - طارق 004 الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:35
هذا هو القانون لي دار شي حاجة يموت حيت واحد قاتل روح أو دير عاهة لشي حاجة قصدا أش غا تناسناو منو يولي دكتور ؟ ؟ صافي لي قتل يموت
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92
2 - محمد الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:35
نعم انا مع الامن تحيا للرجال الامن
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96
3 - أمين الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:35
أقول لمقدم الشرطة : سير الله يرحم ليك الوالدين، درتي اللي عليك
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100
4 - منير الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:37
الله يعطيه صحة و تحياتي لكل رجل أمن يتحمل المسؤلية موكلة إليه من طرف شعب
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89
5 - bamhil الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:37
هذا هو الحل برافو على رجال الأمن اعانكم الله لأن السيبة كثرت في البلاد
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87
6 - مول جافيل الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:37
عاش مجرما ومات مجرما.. ف إلى جهنم وبيس المصير. وتحية عالية للشرطي الذي أرسله إلى المقبرة
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70
7 - حزينة الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:38
الما والشطابة حتى لقاع البحر عنصر من عناصر المغرب الغير النافع
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71
8 - ابو ملاك الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:38
إلى الجحيم ارتاحت الأرض والناس قال الله عز و جل يقتلوا أو يصلبوا او ينفوا من الارض صدق الله العظيم.
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60
9 - عبدو عتيقي الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:38
بارك الله فيك يارجل الأمن والله أكثر من امثالك وشكرا
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66
10 - diaz med الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:38
ناقص واحد.باش غادي انفعك بحال هذاك النوع.اللهم اموت.
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57
11 - كريم الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:38
يجب على المديرية العامة للامن الوطني حماية موظفيها في تلك الحالة من حيث المساءلة القانونية في حالات القتل المجرمين
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68
12 - المكناسي الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:40
حي البساتين كان من احسن الاحياء بمدينة مكناس حيث كانت تسكنه شريحة من الموظفين والعمال المتوسطي الدخل وكانت تسوده سكينة وطمأنينة عامة لكن وبعد إعادة إيواء ساكنة دوار بوكرعى بمحاذاة هذا الحي أصابته العدوى منهم، عدوى المخدرات والعقوق والضجيج وكل قبيح فاصبح حياً لا يطاق للعيش وامسى وكراً للمجرمين والمشرملين وكل حثالة المجتمع. الله ياخذ الحق فهاد المسؤولين الذين يخططون بعشوائية وعدم احترافية
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41
13 - moha الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:40
يجب على إدارة الأمن أن ترقي هدا الشرطي الدي قام لهدا العمل الجيد وتحيا الشرطة المغربية ببسالتها
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60
14 - منار الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:40
وأخيرا سمعت عن شرطي يقتل مجرما اتمنى ان يقتدي الآخرون به وينظفو شوارعنا من المجرمين والمشرملين..أصبحنا نخاف أن نخرج في وضح النهار لكي لا نتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض
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55
15 - مغربي مقيم بأمريكا. الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:40
حسنًا فعل الشرطي،يجب تصفية المجرمين فورًا مثلما تفعل الشرطة الأمريكية..
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44
16 - mohajir الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:41
دابا الله يردي عليكم دربتو فالصح
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31
17 - المهاجر الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:42
كم افرح عندما اسمع متل هدا الخبر. ..انا لدي عقدة كبيرة من المشرملون. ...عندما كنت بسن 20 سنة شاهدت بنتا يسرقونها 2 مشرملون بالقنيطرة وهي تترجاني ساعدني يا أخي وحاولت فقال لي أحدهم أن اقتربت ساقطعك اربا و تراجعت لأنني كنت وحيدا. ...المسكينة سرقوا لها سنسلة الدهب و بعض الحاجات في بزطامها. ..مند تلك اللحظة وانا أكره كل قاطع طريق خصوصا من يستضعف النساء. ..اني اكرههم ودائما أطالب باقسى العقوبات. ..وأطالب من هدا المنبر المحترم تجريم حمل السلاح الأبيض. ..وأنا من هدا المنير ارفع القبعة لهدا الشرطي الوطني الأصيل اللدي لم يتردد في حدف وحش ادمي من مجتمعنا إلى الأبد. .فل يدهب إلى الجحيم خالدين
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40
18 - ولد مكناس الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:42
هادشي وقع البارح . بالليل من بعد صلاة العشاء
للي تضرب برصاصة كان هو وصاحبوا كيتشاجروا مع زوج آخرين من حي آخر.
تاصلو بالشرطة باش يتدخلوا .
للي تضرب كان مبحوث عليه وكانت فرصة للشرطة باش يشدوه هو قاومهم بسيف
كانو 8 طلقات وحدة منهم قاست راجل بالخطأ فرجلو وداوه للمستعجلات .
و للي توفى جاتو ضربة فضهروا للي توفى وهو فطريقو للمستشفى محمد الخامس بمكناس
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22
19 - ismail الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:43
Bravo Mr le policier
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39
20 - بوحلة ستي الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:44
جزاهم الله على هذا العمل النبيل . 19 سنة فقط ويعرض حياة المارة ويهدد رجال الأمن ويحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير . من الآن نطلب من رجال الأمن الرد بالمثل لمن سولت له نفسه الإعتداء على المواطنين وانتهاك الحرمات. أما الجمعيات والمؤسسات التي تترزق على حسابنا بإسم حقوق الانسان فلترحل علينا إلى الأبد
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44
21 - ayman الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:44
برافو برافو للشرطي الذي اراح المواطنين من هاته الحثالة اللهم القرطاس ولا يشدوه او يحكموه ب 6 اشهر
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34
22 - م ن الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:45
نئيد الشرطة في قضائ علا المجرمين يجب علا كل واحد ان يمتثل للقانون لما طلب منه القائ السلاح يجب عليه ان يمتثل لاوامر الشرطة
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17
23 - عبدو من الرباط الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:45
سلمت يدك أبها الرجل خلصت البشرية من مجرم لا ينفع المجتمع بل يضره هكذا يجب أن يتصرف جميع رجال الشرطة تجاه هذا النوع من الحشر وليس البشر.
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28
24 - mohamed الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:46
تحية لرجال الامن الاشاوس .فمثل هؤلاء المجرمين يجب ان تطهر منهم البلاد.
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27
25 - عابر سبيل الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:47
الرصاص الرصاص في الراس مباشره تبت يدا كل مجرم سولت له نفسه فعل السوء.
ذلك الشخص الذي اصيب من غير قصد هو من احد الماره كان يجب عليه ان ينبطح على بطنه لكي لا يتاذى
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15
26 - idir الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:47
تحية كبيرة لرجال الامن كافة.واطلاق الرصاص هو الحل الوحيد لردع هؤولاء الاوباش قبل ان تنزلق الامور الى فوضى عارمة وسط المجتمع.
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23
27 - مواطن الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:47
غير تتعدبو راسكم، دائما غادين نبقاو نسمعو الشرطة طلقت الرصاص على مجرم هنا و لهيه، الاعدام ا عباد الله ، كون كان الاعدام للناس للي تيروعو و يقتلو بغير بوجه حق المواطنين الابرياء، كون كلهم دخلو سوق راسهم، الحل كاين و لكن...
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17
28 - simou الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:48
الرصاص الرصاص ثم الرصاص للخارجين عن القانون
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23
29 - مواطن غير صالح في وطن غير صالح الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:49
ياربي السلامة شحال عزيز علينا التجمهر؟؟
شفتي لبوليس داير خدمتو هاز سلاح وسير اخويا خليه يقضي خدمتو وبلا ماتزيد الضغط والتشويش
هاهو دبا السيد كان بغا يتطفل صدق تقاس اوا سير واجي مع السبيطارات
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11
30 - ابو ادم الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:49
هك اوليدي هك
مكناس وفاس ولاو بحال تكساس وفلوريدا!!
من يعطي الحق للشرطة بإطلاق النار على المجرمين هو من يروع الناس ويرهبهم !! هذا ليس حلا لردع الاجرام بل سيكون ذريعة للمزيد من الفوضى !! الشرطة ليست جهازا للقهر والتنكيل وإنما جهازا لخدمة الشعب
وتوفير الأمن والامان لا يكون بإطلاق النار
فالنار لا تولد الا النار والدمار ... عندما أزور المغرب اتعجب كلما التقي بالشرطة والدرك والمخزن عامة ... عندما يوقفني احدهم يحسسني وكأني مبحوث عنه (Wanted)
اولا مستحيل ان يبتسم في وجهك او يكلمك بلطف!
يا سادة العنف لا يولد الا عنفا مضادا
التربية ثم التربية ثم التربية
اولا يجب تنظيم الدورات التدريبية في علم نفس التربية والسلوك لافراد الشرطة ذاتهم وتعليمهم كيف يمكن تحويل ساحات المعارك التي تنتشر الان في ارجاء المغرب الى روضات للامن والاستقرار ... كلشي ممكن ما دام احترام الحقوق والحريات موجودا وعدم الاخلال بالاخلاق وتقاليد البلد الراسخة سائدا
حفظ الله المغرب والمغاربة اجمعين !
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-19
31 - oujda الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:50
الله اكتر من امتالك حسن جدا و شكرا جزيلا ناقص مجرم و بيس المصير المرجو عدم ازعاج هدا الرجل العضيم و المحترف بن و جم قام بالعمل الصحيح
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17
32 - سعيد الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:50
الله ارحموا و يغفر له . و تحية شكر للشرطة الساهرة على أمن و طمأنينة المواطنين ،
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10
33 - الزمر الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:50
السلام، جزاك الله خيرا أيها الشرطي والله يكثر من امثالك يا رب، أيها المواطنين المغاربة أكثرو من الدعاء إلى رجال الشرطة
على ما يقومون به من أجل الوطن ومواطنه، وكم انقدو من مواطن في المستقبل من هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يكون المواطن تحت رحمتهم،
لا يمكننا أن نغطي الشمس بالغربال، هذه مهنة ومهمة صعبة صناعة الأمن والأمان في بلادنا ليس سهلاً ، و المغاربة لهم التقة الكاملة في رجال أمننا انهم قادرون وبالتوفيق.
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16
34 - سعيد كازا الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
برافو برافو الشرطة لاحل مع المجرمين سوى استعمال الرصاص الحي.
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20
35 - مواطن صالح الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
العز هكذا يجب ان يكون التدخل اطلقوا الرصاص دون تحدير ولا داعي لتضييع الرصاص في هواء فكلما نقص المجرمون حل الامان .وكذلك حتى يتعظ غيره. العز والنصر لهذا الشرطي . قبعة له
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17
36 - ايوب الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
تحية لرجل الامن الذي نفد ما يمليه عليه واجبه المهني هو التصدي للمجرمين وقطاع الطرق بهاته الطريقة حتى الحبس لن يعاني من تكدس المجرمين
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17
37 - bravo الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
الله يعطيه الصحه لهاد الشرطي هنانا منهاد المجرم كون غير تعطاط للتعليمات لكل العانصر الشرطه والدراك لي هدد حيات الناس بالسلاح الأبيض يتم التصفيه ديالو علا الفور وكنزيد نگول اننا مع استخدام السلاح الواضيفي في متل هاد الحلاات
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13
38 - mohammed الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
تحية كبيرة لرجال الشرطة... هذا ما يجب عمله لحماية أمن المواطنين .. لقد طغى المجرمون فأصبحوا يهاجمون المواطنين ورجال الأمن على حد سواء .. في نظري هذا الشرطي يستحق وساما لأداء واجبه كما ينبغي ...
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14
39 - يوسسسسسسف الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
الله يعطيكوم الصحة.تحية للامن الذي برهن على ان امن المواطنين فوق اي اعتبار. لقد ارتاح المواطنون من هذا الوحش وكذلك عائلته . برافو الامن المغربي.
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40 - مصطفى الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
تحية لرجل الأمن ..على هذه الخطوة .تنويه..ليبقى عبرة للمجرمين .............))))))
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41 - الحل الوحيد الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
يجب على الأمن الحزم والصرامة أكتر مع قطاع الطرق مافائدة المسدس والرصاص أذا لم يتم أستخدامه فهو ليس منظر تعبيرا أن ذالك الشخص بوليسي

هناك شريحة من المغاربة لاينفع معهم سوى الرصاص فكلما تعاملت معهم بالقانون والحقوق كلما زادو في طغيانهم وبطشهم

يجب بناء سجن وسط الصحراء القاحلة ليس متل الفنادق المجودة حاليا يدهب له كل من له سوابق في الضرب والجرح والسرقة وقطع الطريق محرمون من العفو الملكي به أساسيات الحياة فقط لا تلفاز ولا ماء ساخن في الربيع والصيف و لا أي وسائل لراحة والترفيه زنزانة أنفرادية كبيرة بها مرحاض محترم وأغطية على الأرض مع العنف اللفضي وحراس قبيحون سجن فلاحي يحرتون الصحراء لا يهم ما سيزرع أو المحصول المهم هو التعذيب تم التعذيب النفسي بالخصوص حتى تنكسر شوكة الطغاة بعد أن يطلق سراحهم سيخافون من العودة أليه وبالتالي فلن يرتكبون أجرام أو يقطعون الطريق هذا هو الحل الوحيد
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42 - Simo الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:51
Merci monsieur le policier.
Une vermine en moins
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43 - user الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:52
Et un de moins, bon débarras.
Que ce soit la même chose pour les autres.
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44 - ابو ياسر الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:53
الاجرام طال مدنا عدة وذلك لعدة اسباب على راسها انتشار الخمر والحبوب المهلوسة والمخدرات بشتى انواعها وبالرغم من الجهود المتواصلة من طرف الاجهزة الامنية فان ذلك يعتبر غير كاف في ضل غياب المرافق البديلة لتوجيه شباب اليوم كالملاعب الرياضية والمسابح بالاضافة الى اصلاحات جدرية لمنظومة التعليم المدرسي باعتباره النواة الاولى لتكوين جيلا صالحا نافعا لنفسه ولامته والله وراء القصد
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45 - الهواري عبدالله الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:54
يستحق هذا الشرطي الإشادة والتنويه،لأن هذا المجرم الظالم يستحق الموت،ولا نريد أمثاله التجول في الشوارع، والإعتداء على المارة وعباد الله،لك كل التحية أيها الشرطي،لأنك قتلت ظالم ومعتدي.
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46 - proud الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:54
برافو لهذا الشرطي الشجاع هذا هو جزاء المجرمين اتمنى تعمم هذه المبادرة على كافة البلاد من أجل القضاء على المجرمين
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47 - منير الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:55
نحية عملاقة لهدا رجل الأمن و إلى الجخبم لكل مجرم سولت له نفسه تهديد حياة المواطنين للخطر
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48 - jadi الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:55
السلام عليكم اخواني لقد اصبحنا كل يوم نسمع مثل هده التدخلات الشجاعة من طرف عناصر الشرطة .اليوم الكل اصبح يعرف بان الاجرام في المغرب اصبح شئ مستفحل ووجب على الامن التدخل بحزم اكثر من اي وقت مضى
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49 - youssef maaseik الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:56
هذا هو الحل الوحيد لإستئصال هذه الجراتيم من مجتمعنا ويكون عبرة للجراثيم الأخرى ويجب الضغط على عائلته لدفع ثمن الرصاصات لأنهم لم يحسنوا التربية
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50 - ولد مكناس الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:56
للي توفى معروف ف حي البساتين
بالعربدة ديالو بالليل والتعدو على الناس .
وخوتو كاملين سوابق من الكبير للصغير .
خوه الصغير عندو 10 سنوات كان فالاصلاحية .
الحي للي وقع فيه هادشي خاصو دائرة امنية حيث كاين عدد منهم وماشي بعيد تكون مصيبة اخرى فالايام المقبلة
والمسؤولية كترجع للدولة حيث الأمن مبقاش ولينا نخافو نخرجو .
و حتى الوليدين براكة من ولد وخرج عيط على رزقك واحد الله يجعل البركة سيرتو الى كان جيبك على قدو .
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51 - اوس الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:57
اصبحنا اكثر من دولة كولومبيا في القتل والسطو والاغتصاب ياالله هل مازال في المغرب من يوقف هاد المجرمين من رجال الشرطة الشرفاء في نضري يمكن لدولة أن تستعين مثلا بحشد شعبي مثل العراق
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52 - من البيضاء الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:58
الله..... أحسن خبر يثلج القلب،
تحية لهذا الشرطي الهمام، و نحن معك ضد كل تأويلات.
نعم للأمن لا للفوضى، نعم لاستعمال السلاح الوضيفي نعم لإبادة المجرمين.
نتمنى أن نسمع المزيد من هذه الأخبار المفرحة
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53 - محمد الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:58
نعم للرصاص الخارجين عن القانون
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1
54 - مغربية مع وقف التنفيذ الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:59
ايوا عجبك دابا هادشي ؟؟ ها انت مشيتي حرام و موتة ديال الخلا ! لا أسف عليك و على امثالك .. ياربي تعطينا حسن الخاتمة ! الوالدين هوما اللي ف الهم .. خاصنا احكام ردعية لبحال هادو ، قسما بالله ما بقينا كا نقدرو نخرجو بوحدنا الا بمرافقة الأب أو الأم أو في السيارة ... من المسؤول على الحال المتردي الذي أضحى عليه الوطن !؟
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55 - رشيد الأحد 23 شتنبر 2018 - 11:59
تحيتي للشرطي
قتل مجرم وأنقذ العشرات وأتمنى الشفاء للشخص الذي أصيب بالخطء.
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56 - Chouaib Mouhaabat الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:01
هذه هي العقوبة التي يجب أن ينالها كل من خولت له نفسه أن يعترض سبل المارة وأن يتحدى رجال الشرطة بهذه الأنواع من الأسلحة فلو طبقنا العدالة كما يجب تطبيقها لعاد الأمن والأمان في دولتنا الإسلامية أن يعدم كل من قتل النفس بغير الحق وأن تقطع يد كل من سرق ونهب أموال غيره فالسن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم ........يجب أن يكون القصاص كما أمرنا الله عزوجل في كتابه المبين وما علي سوى أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من خرب وطننا فلك الله يا وطني الحبيب......
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57 - Chouaib Mouhaabat الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:01
هذه هي العقوبة التي يجب أن ينالها كل من خولت له نفسه أن يعترض سبل المارة وأن يتحدى رجال الشرطة بهذه الأنواع من الأسلحة فلو طبقنا العدالة كما يجب تطبيقها لعاد الأمن والأمان في دولتنا الإسلامية أن يعدم كل من قتل النفس بغير الحق وأن تقطع يد كل من سرق ونهب أموال غيره فالسن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم ........يجب أن يكون القصاص كما أمرنا الله عزوجل في كتابه المبين وما علي سوى أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من خرب وطننا فلك الله يا وطني الحبيب......
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58 - Chouaib Mouhaabat الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:02
هذه هي العقوبة التي يجب أن ينالها كل من خولت له نفسه أن يعترض سبل المارة وأن يتحدى رجال الشرطة بهذه الأنواع من الأسلحة فلو طبقنا العدالة كما يجب تطبيقها لعاد الأمن والأمان في دولتنا الإسلامية أن يعدم كل من قتل النفس بغير الحق وأن تقطع يد كل من سرق ونهب أموال غيره فالسن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم ........يجب أن يكون القصاص كما أمرنا الله عزوجل في كتابه المبين وما علي سوى أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من خرب وطننا فلك الله يا وطني الحبيب......
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59 - سمير الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:02
جيبو ليا هاذ البوليسي والله حتا نبوس ليه راسو على هاذشي لي عمل
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60 - Chouaib Mouhaabat الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:02
هذه هي العقوبة التي يجب أن ينالها كل من خولت له نفسه أن يعترض سبل المارة وأن يتحدى رجال الشرطة بهذه الأنواع من الأسلحة فلو طبقنا العدالة كما يجب تطبيقها لعاد الأمن والأمان في دولتنا الإسلامية أن يعدم كل من قتل النفس بغير الحق وأن تقطع يد كل من سرق ونهب أموال غيره فالسن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم ........يجب أن يكون القصاص كما أمرنا الله عزوجل في كتابه المبين وما علي سوى أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من خرب وطننا فلك الله يا وطني الحبيب......
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61 - wood الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:04
هذا المجرم يلقب (بخو لعرج) فيبدو ان حتى كونه ليس بأعرج تم تكنيته بعاهة أخيه ، و هذا الامر يبين أن المغاربة شعب حكار بالغريزة و الفطرة !!!
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62 - مدوخ36 الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:06
تحياتي لهذا الشرطي الذي أراح العباد من هذا المجرم موته أفضل من حياته إن كانت له حياة نتمنى أن نسمع الكثير مثل هذه العمليات التنظيفية التي طالما انتظرناها .bravo
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63 - لهيب الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:06
بحرقة شديدة وألم كبير نتأسف على ما وصل اليه المغرب والمغاربة ، حتى أصبحنا المغربي يقتل المغربي وعلى أرض المغرب . حين كان الأمر يتعلق بحالات متفرقة وطارئة قلنا لا بأس ، لكن الآن يبدو أن الأمر تجاوز الحدود وأصبحنا كل يوم نفتح عيوننا على حدث أو أكثر . كل يوم اطلاق نار وكل يوم ضحايا . لطفك يارب . أرجو من ذوي الاختصاص : علماء مفكرون علماء اجتماع علماء النفس ... التدخل لايجاد حلول للمشاكل وايجاد بديل للرصاص والقتل . عاطفة مغربية محضة .
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64 - محمد اعشيش الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:07
يجب اعطاء الامر للشرطة باطلاق النار على كل حامل السلاح الابيض او السيف. يجب تنقية البلاد من هؤلاء المجرمين البلاد غير محتاجة لهذا الصنف من المجرمين.. كفى.
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65 - karim الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:07
بحال هاد المجرمين يستاهلو حتى هما زادو فيه ما بقاو كيخافو ما والو تحية لرجال الامن
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66 - mohssine الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:08
تحية مني لرجل الأمن حيت يجب إتخاذ مثل هاد القرار فالأوقات هادي لصد هذه الجراثيم اللي أصبح المواطن البسيط بسببها لا يقدر على الخروج و هو مرتاح البال الكريساج و قطع الطريق ووووووو...لك مني كل الإحترام و التقدير أيها الأمني كون كنت فبلاصتك غادي ندير نفس الشيء.
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67 - nizat الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:10
(إن لله وإن إليه راجعون) (.اختلفت الأسباب والموت واحد.) .إذا كان هذا الجانح عرض حياة الناس والأمن للخطر فالقانون يخول للشرطة إطلاق النار وإلا مافائدة تلك المسدسات التي يحملونها معهم ،حتى في الدول المتقدمة يطلقون النار على الأشخاص الخطرين .على العموم تحية إجلال للأمن الذي يحافظ على أمن المواطنين
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68 - Adil الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:10
تتمنى من الآمن القيام بدوريات بوسلان حي الكاريان وأولاد زيدان وحي الأمل لتنضيف المكان من المجرمين والمشرملين... الذين يشهرون الأسلحة البيضاء على المارة.. ويعتدون على حرمات الناس
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69 - احمد الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:12
اخخخ لو يتم استعمال السلاح بكثرة نتمنى فعلا حرية اكبر للشرطة لقتل الحشرات الضارة بالمجتمع
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70 - اسماعيل الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:12
مكناس مبقات فيه خدما نهبوه الشفارة ولاو فيه غير المجرمين الهربة لمن استطاع
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71 - دفاع عن النفس الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:15
ادا كان التدخل. لانقاد حياة شخص سواء كان شرطي أو من المواطنين وان تدخل الشرطي كان لابد منه لتفادي ازهاق روح شخص ما فتدخله في اللحظة المناسبة يمكن إدخاله في حالة الدفاع الشرعي عن النفس
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72 - ابو طاكاز الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:15
تحية طيبة لهذا الشرطي الشهم االذي أراح البلاد والعباد من هذا الوحش او الأضل من الوحش لكن في الحقيقة اربع رصاصات غاليه في حقه واحدة او أقل منها كافية لإزهاق روحه الخبيثة لو كان القناص قناصا متمرنا ومتمكنا من عمله ..
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73 - يونس الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:15
كان الله في عون رجال الشرطة المخلصين اللدين يسهرون في استتباب الأمن والسهر على راحة المواطنين والمواطنات لصد هجوم الكلاب الضالة اللدين يهددون حياة المارة ويساهمون في خلق الدعر والخوف والشوشرة والضجيج في نفوس الأبرياء
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74 - Mohamed الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:20
تحية للشرطي الدي قام بواجبه الامني ونتمى ترقيته ليكون عبرة للاخرين
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75 - مواطن الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:21
هادا هوا القانون ليبغنا
شكرا لرجال الشرطة
وجهنم المجرم ومن والاه
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