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الرئيسية | حوادث | رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎

رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎

رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎
هسبريس من الرباط
الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:10

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، اضطر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل السيطرة على كلب من فصيلة شرسة، تعود ملكيته إلى شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة والاتجار في المخدرات.

وأورت المديرية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيهما بعد أن ضُبطا متلبسين باعتراض سبيل المارة بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى تحريض الكلب على مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض سلامتهم للخطر؛ وهو ما اضطر أحد أفراد الدورية الأمنية إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق خمس رصاصات مكنت من السيطرة على الكلب، فضلا عن إيقاف المشتبه فيهما.

وقد وضعتِ المصالح المختصة المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - naciri الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:18
تحية الى رجال الشرطة نحن مع الرصاص الموجه الى الجرمين اطلقوا الرصاص عليهم ودون رحمة لقد فاض الكيل
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2 - fayouli الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:19
نعم التصرف الله ينصركم على أعداء الوطن وأعداء المواطنين وفقكم الله
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