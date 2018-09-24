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الرئيسية | حوادث | مصالح درك امنتانوت تحقق في وفاة متسول

مصالح درك امنتانوت تحقق في وفاة متسول

مصالح درك امنتانوت تحقق في وفاة متسول
إبراهيم مغراوي
الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:50

فتحت عناصرها الدرك الملكي التابعة لسرية امنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا بخصوص جثة متسول عثر عليها بدوار"أرطال بيهي" بجماعة انفيفة بالمنطقة نفسها، لمعرفة ملابسات الوفاة.

وبعد إشعارهم بالحادث المذكور، انتقلت عناصر من السلطة المحلية والدرك الملكي إلى الدوار السابق ذكره، لجمع المعطيات التي يمكن أن تساعد على التحقيق.

وقالت مصادر هسبريس، أن الجثة عثر عليها تحت ظل شجرة منتفخة، وأن عناصر الدرك الملكي نقلوها، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بمدينة شيشاوة.

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