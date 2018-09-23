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كُتّاب وآراء
سيول واد أمزناس بشيشاوة تجرف سائق شاحنة
لا يزال البحث جاريا عن سائق شاحنة جرفتها سيول فيضانات وادي أمزناس بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة.
وأوضحت مصادر من السلطة المحلية لهسبريس أنه في الوقت الذي يجهل مكان وجود السائق ومصيره، فإنه جرى إنقاذ شخصين في عقدهما الثالث والرابع كانا على متن المركبة نفسها.
وأكدت المصادر ذاتها أن سائق الشاحنة، التي كانت قادمة من جماعة الكريمات بإقليم الصويرة على مستوى الطريق الجهوية رقم 214 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 11 وقيادة تولوكت بدائرة متوكة بإقليم شيشاوة، حاول عبور مياه الوادي سالف الذكر ذي المنسوب المرتفع؛ غير أن السائق المفقود لم يتمكن من السيطرة على قيادة المركبة وظل يقاوم قوة السيول، لتنقلب بعد انزلاق عجلاتها.
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض المواطنين القاطنين بجماعة سيدي عبد المومن ساعدوا خليفة قائد قيادة تولوكلت في سبيل إنقاذ شخصين كانا رفقة سائق الشاحنة التي جرفتها سيول الفيضانات.