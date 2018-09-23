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الرئيسية | حوادث | سيول واد أمزناس بشيشاوة تجرف سائق شاحنة

سيول واد أمزناس بشيشاوة تجرف سائق شاحنة

سيول واد أمزناس بشيشاوة تجرف سائق شاحنة
إبراهيم مغراوي
الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:23

لا يزال البحث جاريا عن سائق شاحنة جرفتها سيول فيضانات وادي أمزناس بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة.

وأوضحت مصادر من السلطة المحلية لهسبريس أنه في الوقت الذي يجهل مكان وجود السائق ومصيره، فإنه جرى إنقاذ شخصين في عقدهما الثالث والرابع كانا على متن المركبة نفسها.

وأكدت المصادر ذاتها أن سائق الشاحنة، التي كانت قادمة من جماعة الكريمات بإقليم الصويرة على مستوى الطريق الجهوية رقم 214 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 11 وقيادة تولوكت بدائرة متوكة بإقليم شيشاوة، حاول عبور مياه الوادي سالف الذكر ذي المنسوب المرتفع؛ غير أن السائق المفقود لم يتمكن من السيطرة على قيادة المركبة وظل يقاوم قوة السيول، لتنقلب بعد انزلاق عجلاتها.

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض المواطنين القاطنين بجماعة سيدي عبد المومن ساعدوا خليفة قائد قيادة تولوكلت في سبيل إنقاذ شخصين كانا رفقة سائق الشاحنة التي جرفتها سيول الفيضانات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - م ن الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:59
المياه لم تجرف السائق السائق هوا من دخل في المياه الجارفة قال الله تعالى ولا تلقوبىنفسكم الى التهلكة وهادا السائق القا بنفسه الا التهلكة كيف يعقل الواد حامل وهوا يدخل فيه مادا يضن نفسه
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9
2 - amine الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:20
قلة وعي السائق و تهوره هيا السبب
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3 - adil الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:22
يتحمل كل المسؤولية عن مغامرته بتجاوزه لأحد الأودية و سيول فيه بقوة
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8
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