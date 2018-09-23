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الرئيسية | حوادث | نقاش على "فيسبوك" ينتهي بجريمة قتل بأيت ملول

نقاش على "فيسبوك" ينتهي بجريمة قتل بأيت ملول

نقاش على "فيسبوك" ينتهي بجريمة قتل بأيت ملول
هسبريس من أكادير
الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:10

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة لآيت ملول من توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، جرى تسجيلها أمس بحي المزار.

وبحسب إفادة مصدر أمني، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتوجيه طعنات بواسطة سلاح أبيض إلى الضحية، البالغ من العمر 17 سنة، إثر تبادل العنف بينهما بعدما نشب خلاف بينهما على صفحات "فيسبوك"؛ الأمر الذي نتج عنه وفاة الضحية فور وصوله إلى المستشفى.

المصدر نفسه أكد أن مصالح الأمن كانت قد انتقلت إلى مسرح الجريمة فور إشعارها بالأمر، حيث أشرفت على عملية نقل الضحية إلى المستشفى، قبل أن تباشر تحريات وأبحاثا ميدانية مكنتها من الوصول إلى هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد م الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:23
أصبح القتل على ابصط الأشياء ياله من زمن انقلبت في الأمور في غياب العقاب الرادع والقوي
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24
2 - بوحاطي الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:26
هل فقدت الرحمة في القلوب الحجر اي البشر الى هده الدرجة مجرد خلاف لا بد ان ينتهي بجريمة قتل اين الخلل هل في الوطن ام المواطن
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17
3 - رضوان الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:29
علينا التمعن في هذه الأحداث التي يعرفها مجتمعنا. قتلى في جميع أطراف المعمور بدون أسباب أو لأسباب واهية.
انها علامات الساعة. كثرة القتلى حتى لا يعرف الفاعل لماذا قتل ولا الضحية لماذا قُتِل.
يا أيها الناس استعيدوا بالله من الشيطان الرجيم واستغفروا الله؛ ان كثرة الذنوب تجلب الشيطان الى المجتمعات ويصبح الإنسان لا قيمة.
ولا حول ولا قوة الا بالله
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22
4 - Abdelhak الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:32
كل ساعة جريمة قتل هل هذا الوطن لم يستطع الاستيقاظ من النوم. أين الدولة وأجهزتها؟
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15
5 - مواطن الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:45
حيص بيص فهم لايعقلون كل هدا لان الاسرة لاتربي والمدرسة كدالك لاتربي والدولة كدالك لاتربي بمعنئ ادق واشمل بادي للعيان الكل استقال عن وظيفته وترك الحبل علئ الغارب تلطمه الامواج في كل حدب وصوب فكيف بالله عليكم تريدون ان تستقيم الامور ونحلم بمستقبل زاهي لكل الوطن والمواطنين كيف .
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