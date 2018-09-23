نقاش على "فيسبوك" ينتهي بجريمة قتل بأيت ملول

هسبريس من أكادير

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة لآيت ملول من توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، جرى تسجيلها أمس بحي المزار.

وبحسب إفادة مصدر أمني، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتوجيه طعنات بواسطة سلاح أبيض إلى الضحية، البالغ من العمر 17 سنة، إثر تبادل العنف بينهما بعدما نشب خلاف بينهما على صفحات "فيسبوك"؛ الأمر الذي نتج عنه وفاة الضحية فور وصوله إلى المستشفى.

المصدر نفسه أكد أن مصالح الأمن كانت قد انتقلت إلى مسرح الجريمة فور إشعارها بالأمر، حيث أشرفت على عملية نقل الضحية إلى المستشفى، قبل أن تباشر تحريات وأبحاثا ميدانية مكنتها من الوصول إلى هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.