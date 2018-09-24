لسعات عقرب تحول حياة طفلة إلى جحيم بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تعرّضت طفلة في بداية عامها الثالث، الأحد، للسعة عقرب بمسقط رأسها بمنطقة رأس العين الشاوية دائرة ابن أحمد، ناحية سطات، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية.

وبحسب أحد أقارب الطفلة، فإن عقربا سوداء اللون لسعت الطفلة داخل منزل أسرتها، وتم نقلها فورا إلى قسم المستعجلات بسطات لتلقي العلاج، خاصة أنها أصيبت بحالة قيء شديد؛ ما دفع الطاقم الطبي إلى الاحتفاظ بها تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن وضعية الطفلة مستقرّة بعد تلقيها جميع العلاجات الضرورية في مثل هذه الحالات، ومن المنتظر أن تغادر قسم الإنعاش صباح الاثنين على أبعد تقدير.