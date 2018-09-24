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الرئيسية | حوادث | مادّة سامّة تنهي حياة شابة ضواحي ابن أحمد

مادّة سامّة تنهي حياة شابة ضواحي ابن أحمد

مادّة سامّة تنهي حياة شابة ضواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 05:15

فارقت شابّة الحياة، الأحد بقسم العناية المرّكز بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، متأثرة بمادّة سامّة كانت قد تناولتها في محاولة منها لوضع حد لحياتها بمسقط رأسها بدائرة ابن أحمد.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بإجراء تشريح طبّي على جثة الهالكة للتأكد من سبب الوفاة، لفائدة البحث المفتوح من قبل عناصر الضابطة القضائية بأمن سطات لتحديد ظروف وملابسات إقدام الشابة على الانتحار.

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