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كُتّاب وآراء
أمن سطات يوقف جانحا بتر يد غريمه بالسيف
تمكّنت عناصر من الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم الأحد، من توقيف أحد المشتبه فيهم ببتر يد غريمه بواسطة سيف، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بسطات للنظر في المنسوب إليه.
وأفادت مصادر هسبريس بأن أحد الأشخاص، في بداية عقده الثاني ينحدر من حي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دالاس"، بتر يد غريمه، في عقده الثاني ينحدر من حي "بّام"، مستعملا سيفا، لأسباب مجهولة ما تزال موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر أمن سطات.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر أمن سطات أشرفت على نقل الضحية بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات. وبعد تلقيه الإسعافات الأولية، استمعت لبعض إفاداته تمكّنت من خلالها من توقيف المشتبه فيه في وقت قياسي، بعدما كان قد لاذ بالفرار.
وجرى توجيه الضحية عبر سيارة إسعاف مرّة ثانية إلى أحد المستشفيات بمدينة الدار البيضاء، نظرا لخطورة الإصابة، حيث ما يزال يخضع للعلاجات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
المجرمين وعلى القضاء أن يكون صارما في احكامه
وعاشت الوزارة ! اللهم ادم علينا نعمة الجهل والعبث...
يجب على الأئمة ان يقلبوا الآية ويدعوا علينا وليس لنا. لأننا بدعائنا على اليهود يتقوو فلم لا علينا حتى نتقو نحن أيضا ؟؟
ونحن نطالب المسؤولين بأن يتدخلو في أقصى سرعة كما قرروا تجنيد الشباب في رمشة عين بأن يضعوا حدا لهذه السيبة التي نعيش فيها وياحبدا بأن يراجع القانون في مثل حالات حمل السلاح الأبيض بأن تكون العقوبات قاسية