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الرئيسية | حوادث | أمن سطات يوقف جانحا بتر يد غريمه بالسيف

أمن سطات يوقف جانحا بتر يد غريمه بالسيف

أمن سطات يوقف جانحا بتر يد غريمه بالسيف
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:08

تمكّنت عناصر من الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم الأحد، من توقيف أحد المشتبه فيهم ببتر يد غريمه بواسطة سيف، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بسطات للنظر في المنسوب إليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن أحد الأشخاص، في بداية عقده الثاني ينحدر من حي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دالاس"، بتر يد غريمه، في عقده الثاني ينحدر من حي "بّام"، مستعملا سيفا، لأسباب مجهولة ما تزال موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر أمن سطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر أمن سطات أشرفت على نقل الضحية بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات. وبعد تلقيه الإسعافات الأولية، استمعت لبعض إفاداته تمكّنت من خلالها من توقيف المشتبه فيه في وقت قياسي، بعدما كان قد لاذ بالفرار.

وجرى توجيه الضحية عبر سيارة إسعاف مرّة ثانية إلى أحد المستشفيات بمدينة الدار البيضاء، نظرا لخطورة الإصابة، حيث ما يزال يخضع للعلاجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - FARHAT الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:19
على الادارة العامة ان يكون رجالها على استعداد كامل لنشر الأمن و وضع حد لهؤلاء
المجرمين وعلى القضاء أن يكون صارما في احكامه
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18
2 - wood الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:20
عدد من المعلقين يربطون بين تزايد الإجرام و إحترام حقوق الإنسان في المغرب ،أي ان التزام المغرب بمعايير حقوق الإنسان هي التي أدت الى تنامي الإجرام و هذا كله مغالطات . فخروقات حقوق الانسان التي كانت موجودة في مضى هي نفسها الموجودة الآن من تكميم الأفواه و الإختطافات و الإعتقالات التعسفية و تلفيق التهم بالنسبة للنشطاء و الصحفيين و كل من انتقد الوضع كالكرموطي و صاحب الزفت و المهدامى و بوعشرين و نشطاء الريف و جرادة و غيرهم و اللائحة طويلة ، أما الإجرام فهو يخدم أجندة المخزن و إن كان يمثل ضررا للمجتمع فهو لا يضر المخزن في شيء !!
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4
3 - Hassan Sima الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:20
في مثل هـذه الحالة حسب إعتقادي الحق في الإعفاء بيد الشخص المتضرر يجب معاقبة المجرمين أشد العقوبات
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6
4 - momo الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:23
كما العادة الأمن يتدخل بعد وقوع الفعل وليس قبله .... أينما وليت وجهك تجد المخزن ، لكن دون فعالية تذكر .... حتى صار المجرم يتجول ويعيش في أمان ، والضحية هو الذى يختبئ كلما رأى فردا من أفراد الأمن .
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0
5 - موحا الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:24
ليس لي كلام مع كثرة الجرائم لأعرف اين الخلل هل في الدولة ام في الأسرة اللهم الطف ببلادنا من كل سوء
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2
6 - عاشت التربية الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:27
عاشت التربية والتعليم !
وعاشت الوزارة ! اللهم ادم علينا نعمة الجهل والعبث...
يجب على الأئمة ان يقلبوا الآية ويدعوا علينا وليس لنا. لأننا بدعائنا على اليهود يتقوو فلم لا علينا حتى نتقو نحن أيضا ؟؟
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-2
7 - Me again الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:30
راه هادشي ديما كاين في المغرب و تزاد في هاد الاواخير… راه غير دروك كولشي عندو الكاميرا و فايسبوك فاضح المسؤولين و العياشة و المغرب تعرا على حقيقتو, و العياشة مبقاش عندهوم مايقال!
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-2
8 - عبدو الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:34
ناقوس الخطر يدق حول الإجرام في المغرب وحذاري من قيام المستثمرين المغاربة والأجانب من سحب أموالهم وممتلكاتهم ومغادرتهم لأرض الوطن بحثا عن الأمن والأمان بدول أخرى
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0
9 - عبد الله الحارث الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:36
أين أنت سائر يا مغربنا ؟ أين أخلاق أبنائك ؟ أين الرحمة بين أناسك ؟ أين حياء الأغنياء وطيبوبة الفقراء ؟
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10 - سطاتي الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:41
سطات ،مثل جل المدن المغربية،تعرف مشاكل اجتماعية،ولكن نريد ان نعمل جميعا للنهوض بها ،وكما نتكلم عن سلبياتها،نتطرق لايجابياتها وما توفره من فرص للاستثمار والاستقرار بها ومنها على سبيل المثال اراضي بالمنطقة الصناعية بارخص الاثمان وكذلك وفرة السكن بارخص الاثمنة بالمغرب سواء للشقق او الاراضي واليد العاملة ذات تكوين وجامعة من اكبر وافضل الجامعات بالمغرب واول منطقة فلاحية بالمغرب تغري بالاستثمار في اراضيها الخصبة وكل ما يتعلق بالفلاحة ووووووو....
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1
11 - عبد الحق الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:46
وتستمر الجرائم بكثرة
ونحن نطالب المسؤولين بأن يتدخلو في أقصى سرعة كما قرروا تجنيد الشباب في رمشة عين بأن يضعوا حدا لهذه السيبة التي نعيش فيها وياحبدا بأن يراجع القانون في مثل حالات حمل السلاح الأبيض بأن تكون العقوبات قاسية
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12 - sami الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:47
لدولة هي المسؤولة لانها كرست مفهوم حقوق الانسان عند المجرمين ومخالفي القانون فقط (اكثر من السويد و امريكا) في حين غيبت حقوق الانسان الاساسية من حق في الامن و الصحة والتعليم والشغل والسكن لبقية الشعب كما في دول العالم المحترمة حيث الامن والسكينة والنظافة يفرضون في الشوارع بقوة القانون ورجال الامن ولكن هناك صحة وتعليم جيد وشغل وسكن وتجهيزات وطرق في المستوى.
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