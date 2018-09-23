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الرئيسية | حوادث | السرقة والتزوير يورطان شرطيا بالمدينة الحمراء

السرقة والتزوير يورطان شرطيا بالمدينة الحمراء

السرقة والتزوير يورطان شرطيا بالمدينة الحمراء
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:05

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمراكش من إيقاف شخصين، من بينهما موظف أمن برتبة مفتش شرطة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة بجناية والتزوير واستعماله.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام دورية للشرطة بإيقاف المشتبه فيه الأول على متن دراجة نارية سبق أن جرى حجزها في إطار قضية تتعلق بالسرقة بالخطف، قبل أن تظهر التحريات أنه قام باقتنائها باستعمال وثائق مزورة لدى موظف الشرطة الموقوف، والذي تبين أنه عمل على تصريفها بعد الاستيلاء عليها من داخل مقر عمله.

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت من جهتها ملفا تأديبيا في حق موظف الشرطة المذكور، فضلا عن موظفي شرطة آخرين يشتبه في تقصيرهما في معالجة مسطرة حجز الدارجة النارية، في أفق انتهاء المسطرة القضائية الجارية بخصوص هذه القضية، من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حاميها حراميها الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:19
هذا الشرطي لايشرف مهنة الأمن ويجب أن يخلع زيا لايستحقه .
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11
2 - mostafa الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:31
لا حول ولا قوة إلا بالله عوض فاش يحمينا اصبح هو تيخون فينا
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2
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