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كُتّاب وآراء
السرقة والتزوير يورطان شرطيا بالمدينة الحمراء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمراكش من إيقاف شخصين، من بينهما موظف أمن برتبة مفتش شرطة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة بجناية والتزوير واستعماله.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام دورية للشرطة بإيقاف المشتبه فيه الأول على متن دراجة نارية سبق أن جرى حجزها في إطار قضية تتعلق بالسرقة بالخطف، قبل أن تظهر التحريات أنه قام باقتنائها باستعمال وثائق مزورة لدى موظف الشرطة الموقوف، والذي تبين أنه عمل على تصريفها بعد الاستيلاء عليها من داخل مقر عمله.
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت من جهتها ملفا تأديبيا في حق موظف الشرطة المذكور، فضلا عن موظفي شرطة آخرين يشتبه في تقصيرهما في معالجة مسطرة حجز الدارجة النارية، في أفق انتهاء المسطرة القضائية الجارية بخصوص هذه القضية، من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقهم.