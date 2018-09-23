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كُتّاب وآراء
إجراء أول عمليتين على" قلب مفتوح" في طنجة
أفلح فريق طبي مكون من أساتذة جامعيين متخصصين في جراحة القلب وطب الإنعاش وأطر طبية وتمريضية بمستشفى محمد السادس بطنجة في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين على مستوى القلب؛ وهي سابقة من نوعها بالمستشفيات العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتمثل التدخلان الجراحيان في "استبدال الصمام الميترالي وعلاج الصمام الأبهري (remplacement de la valve mitrale et platie tricuspedienne) عن طريق جراحة القلب المفتوح"، وفق بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.
واستفاد من العمليتين مريضان يبلغان من العمر 27 و54 سنة، كانا يعانيان من قصور في وظائف صمامات القلب. وقد استغرقت هاتان العمليتان حوالي 9 ساعات، و"كُللتا بالنجاح ومرتا في ظروف جيدة".
تجدر الإشارة إلى أن المريضين مازالا يرقدان بمصلحة الإنعاش بالمؤسسة الاستشفائية ذاتها إلى حين استكمال الفحوصات والعلاجات الطبية الضرورية.
ونوه إكرام عفيفي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمجهودات كافة الأساتذة والأطر الطبية والتمريضية التي شاركت في إنجاح التدخل الجراحي الدقيق، في سبيل تجويد الخدمات الصحية لفائدة ساكنة الجهة والمرضى.