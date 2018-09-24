العثور على جثة شاب مقتول بمدينة بوجدور

هسبريس من بوجدور

عُثر، صباح اليوم الإثنين، على جثّة شخص مقتول خلف سور ثانوية النصر بمدينة بوجدور، التي لا تبعد عن بيْت عامل المدينة سوى ببضع عشرات من الأمتار.

وعاينت هسبريس جثّة الضحية، وهو في الثلاثينات، وآثار الدماء والضرب بادية على وجهه، وكان ملفوفا في زربية وكيس بلاستيكي كبير.

وحلّت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية، وطوقت مسرح الجريمة. وسيتم نقل الجثة بعد استكمال الإجراءات الميدانية.