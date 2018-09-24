الأمنيون يضبطون شابا حاول الانتحار في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر من الدائرة الأمنية 11 بمراكش، اليوم الاثنين، شابا هدد بالانتحار بالارتماء من سطح إقامة العنبر بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، وقادته إلى مقرها من أجل الاستماع إليه بخصوص ما أقدم عليه، وتحرير محضر قانوني بهذا الخصوص.

وكان الشاب نفسه، الذي حصل على شواهد ودبلومات عدة، ويعيش دون عمل، يصرح بأعلى صوته: "لا أملك لقمة عيش"، ويرفض النزول؛ كما رشق عناصر الأمن بالحجارة، وطالب بحضور أكبر مسؤول على مستوى مدينة مراكش.

وقالت مصادر من جيران الشاب نفسه، ضمن تصريح لهسبريس، إن المعني بالأمر يشكو من اضطراب نفسي بسبب حالة العطالة التي يعيشها، ووضعية الهشاشة التي تعاني منها أسرته.