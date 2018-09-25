عناصر الدرك يطيحون بسارق سيارة في غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت مصالح مركز الدرك الملكي بغفساي، الاثنين، من توقيف "ع. ط"، البالغ من العمر 25 سنة، كان على متن سيارة خفيفة سبق التبليغ عن سرقتها من باب إحدى ورشات إصلاح السيارات ببلدية غفساي.

مصادر هسبريس أفادت بأن المشتبه فيه بسرقة السيارة المذكورة، والذي تم توقيفه قرب دوار بابث البير ضواحي غفساي، مطرود من الخدمة العسكرية، وينحدر من جماعة سيدي يحيى بني زروال التابعة لدائرة غفساي.

وأورت المصادر ذاتها أن صاحب السيارة المسروقة، الذي استأجرها من وكالة لكراء السيارات، كان قد أبلغ عن سرقة عربته، قبل أن تنجح عناصر الدرك في اقتفاء أثرها والإطاحة بمنفذ هذه العملية بعد فترة قصيرة من ارتكابها.

وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث قبل عرضه على أنظار العدالة.