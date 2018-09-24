الشرطة توقف مقترف جريمة قتل بجلسة خمرية

هسبريس من بوجدور

تمكنت عناصر الأمن الوطني من إلقاء القبض على المُشتبه في ارتكابه جريمة قتْل راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر بمدينة بوجدور، وُجدت جثّته مَرمية خلف سور ثانوية النصر بالمدينة، غير بعيد عن إقامة العامل.

وحسب المعطيات المتوفرة فإنّ القتيل الذي كان يُدعى قيد حياته "ع.ح" كان في جلسة خمرية مع الجاني، واسمه "م.أ"، مساء يوم السبت، انتهت بجريمة القتل.

واستعان الجاني بعربة مجرورة لنقل جثة الضحية، اليوم الاثنين، بعد أن لفّها في كيس، لإيهام صاحب العربة بأنّ الأمر يتعلق بمتلاشيات، غير أن الأخير ثارت شكوكه، فأبلغ الشرطة بعد أن أوصل الجاني إلى وجهته، حيث تخلّص من الكيس.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، بعد توصلها بالإخبار؛ فتأكدت صحة شكوك صاحب العربة المجرورة، بعد اكتشاف أنّ الكيس كان يضمّ جثة؛ ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى تمكنت من إلقاء القبض على الجاني.

كما تم العثور أمس الأحد على جثة شخص يُدعى "م.ع.ب"، ويتحدّر من حي لحشيشا، بجانب وادي الساقية الحمراء بمدينة العيون.