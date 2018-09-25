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كُتّاب وآراء
حوادث السير تقتل 14 شخصا في حواضر المملكة
لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 1838 آخرون، إصابة 65 منهم بليغة، في 1420 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى غاية 23 شتنبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 32 ألف و925 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و465 محضر، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 22 ألف و460 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و28 ألف و700 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4601 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5688 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 176 مركبة.