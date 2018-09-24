اندلاع حريق في مصنعين يستنفر السلطات بالقنيطرة

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة بأن حريقا اندلع، اليوم الاثنين، بخزانين لغاز البوتان متواجدين بمصنع لصناعة تجهيزات وإكسسوارات الحمامات.

وأورد المصدر ذاته أن النيران التي شبت بالخزانين المتواجدين بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية "بير رامي - أولاد وجيه" بالقنيطرة امتدت لتطال مصنعا مجاورا متخصصا في صناعة منتجات "البوليستير".

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لتأمين محيط المصنعين، إذ تمت تعبئة كافة الإمكانات لتطويق الحريق عبر الاستعانة بطائرة، ولازالت المجهودات متواصلة للسيطرة على ألسنة اللهب.

جدير بالذكر أنه جرى نقل شخصين مصابين بحروق وجروح بليغة صوب المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي الإسعافات الضرورية، وتقررت إحالة أحدهما على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء للخضوع للمزيد من العلاجات.