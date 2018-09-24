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الرئيسية | حوادث | اندلاع حريق في مصنعين يستنفر السلطات بالقنيطرة

اندلاع حريق في مصنعين يستنفر السلطات بالقنيطرة

اندلاع حريق في مصنعين يستنفر السلطات بالقنيطرة
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:03

أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة بأن حريقا اندلع، اليوم الاثنين، بخزانين لغاز البوتان متواجدين بمصنع لصناعة تجهيزات وإكسسوارات الحمامات.

وأورد المصدر ذاته أن النيران التي شبت بالخزانين المتواجدين بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية "بير رامي - أولاد وجيه" بالقنيطرة امتدت لتطال مصنعا مجاورا متخصصا في صناعة منتجات "البوليستير".

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لتأمين محيط المصنعين، إذ تمت تعبئة كافة الإمكانات لتطويق الحريق عبر الاستعانة بطائرة، ولازالت المجهودات متواصلة للسيطرة على ألسنة اللهب.

جدير بالذكر أنه جرى نقل شخصين مصابين بحروق وجروح بليغة صوب المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي الإسعافات الضرورية، وتقررت إحالة أحدهما على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء للخضوع للمزيد من العلاجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ولد بير رامي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:40
لحد ساعة سمعت بلي 4 ماتو منهم رجل وقاية المدنية واحد تقطعت له رجل
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-2
2 - brahim الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:49
الله استر. اللهمَّ لك الوطف حريق بعد حريق متتالية.
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4
3 - هذا لا يحدث الا في المغرب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:50
طائرة مكافحة حريق الغابات لاخماد نار في مصنع؟! يااما نقص في الكفائة او اعتبار المغاربة سكان غابة.
من كندا لكم سلام وازول
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-16
4 - رشيد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 19:07
المصابين الله يشفيهم ويعافيهم والموتى الله يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنة ان لله وانا اليه راجعون لا مرد لقضاء الله كم
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