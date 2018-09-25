الدرك يضبط شاحنة لفضلات الدجاج بإيموزار كندر

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإيموزار كندر، الإثنين، من حجز شاحنة محملة بحوالي خمسة أطنان من مخلفات وفضلات الدجاج، كانت معدة للبيع لاستعمالها كعلف للمواشي؛ وذلك بالجماعة القروية آيت السبع الجروف، التابعة لإقليم صفرو.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن هذه العملية جاءت إثر توصل مصالح الدرك الملكي لإيموزار كندر بإخبارية تفيد بتأهب الشاحنة المذكورة لتوزيع حمولتها من فضلات الدجاج، المحظور استعمالها في تسمين المواشي، على ضيعات بالمنطقة.

ووضع سائق الشاحنة المحجوزة تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث، قبل إحالته على القضاء.

يذكر أن السلطات المحلية لقيادة آيت السبع سبق لها، خلال شهر ماي الماضي، حجز 1.6 أطنان من مخلفات وفضلات الدجاج المستعملة كعلف للمواشي بضيعتين كائنتين بدوار آيت لحسن.