الأمن يحقّق في وفاة سائقة "طاكسي" بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر أمنية بالدائرة الثامنة والشرطة العلمية والتقنية بمراكش، ليلة اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا للكشف عن ظروف وفاة سائقة سيارة أجرة، عثر عليها جثة هامدة بمنزلها الكائن بعين مزوار بمقاطعة المنارة من عاصمة النخيل.

واكتشف الجيران جثة هذه المرأة، التي كانت قيد حياتها أمًّا لطفلين، بعد أيام من وفاتها؛ لأن رائحتها تفوح بسبب تحللها نتيجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها مدينة مراكش هذه الأيام.

وأشرفت العناصر الأمنية سابقة الذكر، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش، لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقة لوفاتها.

يذكر أن المشرفين على التحقيق أوقفوا كل من زوج السائقة المشار إليها وشقيقها من أجل الاستماع إليهما في محضر قضائي حول الحادث نفسه.