24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتقادات نقابية تطال تدبير مشفى القرب بتيفلت
- نقل المرضى بالمجان
- مركز تحاقن الدم بطنجة
- مقاولون مغاربة بمونتريال
- سائقو الحافلات بمدينة فاس
حزام السلامة وسيلة وقائية تقلص وفيات حوادث السير إلى النصف (5.00)
الشركات الصناعية المغربية تتلمس الخُطى نحو الخروج من الركود (5.00)
- انعكاسات مشاريع الدولة على المغاربة .. فساد وفقر وإقصاء وعطالة - (84)
- رصيف الصحافة: المغرب يستعد لإطلاق قمره الثاني "محمد السادس ب" - (59)
- قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب طفلتين إسبانيتين بقادس - (50)
- خديجة بيادي .. لسان صداح بالأمازيغية يشيع تيفناغ وسط الناشئة - (45)
- عندما تُخرب المدارس وتُغلق المعامل وتُبنى مساجد فخمة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محاكمة البرلماني "مُـول 17 مليار" تعود إلى الواجهة القضائية
أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني السابق عن حزب الاستقلال زين العابدين الحواص، المعروف بـ"مُول 17 مليار"، إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
ودخل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، على خط الملف، حيث سجل اليوم الثلاثاء نيابته للدفاع عن المتهم.
وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، الذي كان مكلفا بملف معتقلي "حراك الريف"، تأجيل ملف الحواص من أجل إعداد الدفاع.
ومن المنتظر أن تعرف قضية المتهم صاحب "17 مليار" تطورات كبيرة إثر استدعاء المحكمة لمجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، إلى جانب تسجيل عدد من النيابات لمحامين بارزة أسماؤهم للترافع في هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
ويتابع النائب البرلماني في حالة اعتقال، وقد أودع السجن المحلي عين السبع المعروف بـ"عكاشة"، بتهم "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".
وسبق أن عممت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، توصلت به هسبريس، تنفي فيه حجز 17 مليارا في منزل البرلماني الحواص، قائلة إنها "تنفي بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية".
ومعلوم أن المحكمة الدستورية كانت قد أسقطت البرلماني زين العابدين الحواص، المنتمي إلى صفوف حزب الاستقلال، إثر قيامه "بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة"، وهو الخرق نفسه الذي ارتكب من طرف المرتب ثالثا في اللائحة نفسها، "مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
مادمنا لا نرى أحد من ناهبي المال العام وراء القضبان
هناك فقط الإفلات من العقاب وهو أشد جرما من الإجرام
لنتساءل دائماً عن فحوى كلمة ربط المسؤولية بالمحاسبة وهل من الممكن جعل شرطة خاصة مستقلة لتفعيل دلك. ...
معناه : اذا سمعت هدير نهر فانه يحمل ماء .
ولماذا اتهموه ب17 مليار...؟؟؟؟
هل هذا الاتهام جاء من فراغ ؟؟
انا اضحكتني المديرية العامة للامن الوطني التي نفت جملة وتفصيلا ان تكون عناصر الامن قد وجدت في منزله هذا القدر من المال......!!!!!!!!!!
وهل هذه المديرية تريد ان تنسي المغاربة او تحرف نظرتهم الى رجال الامن بانهم اناس مرتشون حتى النخاع.....!!!!!!!!!!
انا اقول وانصح الناس المغفلين في المغرب بانهم اذا ارادوا تعلم خزعبلات الرشاوى (اللهم ابعدها عن الصادقين المخلصين) فليذهبوا الى الى جحافل الامن والدرك.....فانهم عش كبير جدا في الطلاميس والارتشاء والتزوير والكذب كما يحلو لهم
برلماني يا حسرة ومتهم بحيازة قدر كبير من المال...وهو يمثل شريحة كبيرة من الامة المغربية..
الى اين نحن ذاهبون ؟؟؟؟؟؟
الغنى الفاحش المتوحش....لكن عن طريق سرقة اموال المغاربة وتجويعهم.....فاحكموا عليه وعلى امثاله بما انزل الله.......والسلام