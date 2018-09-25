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الرئيسية | حوادث | محاكمة البرلماني "مُـول 17 مليار" تعود إلى الواجهة القضائية

محاكمة البرلماني "مُـول 17 مليار" تعود إلى الواجهة القضائية

محاكمة البرلماني "مُـول 17 مليار" تعود إلى الواجهة القضائية
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:00

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني السابق عن حزب الاستقلال زين العابدين الحواص، المعروف بـ"مُول 17 مليار"، إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

ودخل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، على خط الملف، حيث سجل اليوم الثلاثاء نيابته للدفاع عن المتهم.

وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، الذي كان مكلفا بملف معتقلي "حراك الريف"، تأجيل ملف الحواص من أجل إعداد الدفاع.

ومن المنتظر أن تعرف قضية المتهم صاحب "17 مليار" تطورات كبيرة إثر استدعاء المحكمة لمجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، إلى جانب تسجيل عدد من النيابات لمحامين بارزة أسماؤهم للترافع في هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام.

ويتابع النائب البرلماني في حالة اعتقال، وقد أودع السجن المحلي عين السبع المعروف بـ"عكاشة"، بتهم "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".

وسبق أن عممت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، توصلت به هسبريس، تنفي فيه حجز 17 مليارا في منزل البرلماني الحواص، قائلة إنها "تنفي بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية".

ومعلوم أن المحكمة الدستورية كانت قد أسقطت البرلماني زين العابدين الحواص، المنتمي إلى صفوف حزب الاستقلال، إثر قيامه "بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة"، وهو الخرق نفسه الذي ارتكب من طرف المرتب ثالثا في اللائحة نفسها، "مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حكيم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:25
عن أي محاكمة تتكلمون لم يعد أحد يؤمن بقضاء نزيه
مادمنا لا نرى أحد من ناهبي المال العام وراء القضبان
هناك فقط الإفلات من العقاب وهو أشد جرما من الإجرام
لنتساءل دائماً عن فحوى كلمة ربط المسؤولية بالمحاسبة وهل من الممكن جعل شرطة خاصة مستقلة لتفعيل دلك. ...
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57
2 - ابي الجعد...يا زينة المدن الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:29
يقول مثل اسباني : si el rio suena , agua lleva :
معناه : اذا سمعت هدير نهر فانه يحمل ماء .
ولماذا اتهموه ب17 مليار...؟؟؟؟
هل هذا الاتهام جاء من فراغ ؟؟
انا اضحكتني المديرية العامة للامن الوطني التي نفت جملة وتفصيلا ان تكون عناصر الامن قد وجدت في منزله هذا القدر من المال......!!!!!!!!!!
وهل هذه المديرية تريد ان تنسي المغاربة او تحرف نظرتهم الى رجال الامن بانهم اناس مرتشون حتى النخاع.....!!!!!!!!!!
انا اقول وانصح الناس المغفلين في المغرب بانهم اذا ارادوا تعلم خزعبلات الرشاوى (اللهم ابعدها عن الصادقين المخلصين) فليذهبوا الى الى جحافل الامن والدرك.....فانهم عش كبير جدا في الطلاميس والارتشاء والتزوير والكذب كما يحلو لهم
برلماني يا حسرة ومتهم بحيازة قدر كبير من المال...وهو يمثل شريحة كبيرة من الامة المغربية..
الى اين نحن ذاهبون ؟؟؟؟؟؟
الغنى الفاحش المتوحش....لكن عن طريق سرقة اموال المغاربة وتجويعهم.....فاحكموا عليه وعلى امثاله بما انزل الله.......والسلام
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17
3 - kamal الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:36
تهم "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي هذا غير مسؤول جماعي فما خفي كان اعطم بالمؤسسات العمومية الكبيرة
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9
4 - القرموطي ولد القرموطية الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:37
نحن ننتظر مند إعتقال حواص القبض على بقية المنتخبين لي كانو مشكلين معاه المجلس البلدي. ومنهم من باع أرض والديه و شرع في بيع أراض الدولة قرب آلاتوروت. وآخر بالحداية و البقية.
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8
5 - المواطن الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:38
سبحان الله اذا كانت هذه العملية "ديال 17 مليار صحيحة فهذا المنتخب اسم على مسمى الحواص حوص 17 مليارا"
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10
6 - حاميدو الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:42
الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي....حتى الشيطان المعروف بالمكر والخداع والتضليل لا يستطيع أن يأتي هذه الأفعال دفعة واحدة....صحيح لا يملأ عين بني ادم الا التراب.
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7 - Samir الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:47
حتى لو حاكموه و ارسلوه وراء القبطان فإنه فقط لذر الرماد في العيون. إنه فقط الانتقام فيما بينهم حتى يقولو للعالم عندنا عدالة. الكل يعرف أنه ليست هناك أية عدالة و القضاء غير مستقل.
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