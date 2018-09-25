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كُتّاب وآراء
قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب طفلتين إسبانيتين بقادس
في حادث صادم لم تنكشف بعد خيوط تفاصيله كاملة، كشفت صحيفة إسبانية توقيف مصالح الأمن بمحافظة قادس (جنوب إسبانيا) لستة قاصرين مغاربة يشتبه في ارتكابهم لجريمة اعتداء جنسي بالعنف على قاصرتين إسبانيتين، تبلغان من العمر 12 سنة؛ وذلك بعد أسابيع من البحث المتواصل قادته مختلفُ التشكيلات الأمنية في المحافظة الواقعة في الجنوب الإسباني.
وقالت وسائل إعلام إيبريية إن "الحادث يعود إلى الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري، حيث شهدت إحدى الشوارع الإسبانية بالمدينة الأندلسية إقدام القاصرين الستة الحاملين للجنسية المغربية على الاعتداء جنسيا على الطفلتين الاسبانيتين، قبل أن تضع السلطات الأمنية يدها، أمس الإثنين، على مرتكبي الجريمة التي اهتزت لها المحافظة الجنوبية، الذين لم يكونوا سوى مغاربة مهاجرين يعيشون حياة التشرد في شوارع قادس".
وزادت المصادر ذاتها أنه جرى وضع القاصرين الستة تحت تدابير الحراسة النظرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من قبل المحكمة المختصة، فيما تمت إحالة الفتاتين على طبيب خاص أكد وجود الاعتداء الجنسي باستعمال العنف، لتتم إحالتهما على طبيب نفساني لإخضاعهما للعلاج بسبب تداعيات الحادث.
وذكرت المصادر أن "الواقعة خلفت استياء كبيرا وسط ساكنة منطقة قادس الأندلسية كما تركت تأثيرا مضاعفاً، سواء على نفسية الضحيتين أو المعتدين الستة؛ فيما دعت منظمات حقوقية إلى احترام وحماية هوية الأطفال القاصرين المتورطين في الواقعة".
وخضعت الفتاتان اللتان نقلتهما مصالح الطوارئ الإسبانية إلى مستشفى مختص لإجراء الفحوصات الطبية، التي بينت نتائجها تعرضهما لاغتصاب باستعمال العنف نتج عنه إصابتها بجروح على مختلف المناطق من الجسم، للعلاج النفسي في إحدى مراكز الرعاية الاجتماعية.
وفي موضوع ذي صلة، تقدر إسبانيا عدد المهاجرين القاصرين على ترابها بـ 10 آلاف لا يرافقهم آباؤهم، بحسب وكالة "فرانس بريس". ووفق القانون، فعندما يبلغ هؤلاء القُصّر 18 سنة، يحق لهم التمتع بالجنسية الإسبانية إذا مكثوا في مركز للإيواء لمدة تصل إلى سنتين.
ويعيشُ معظم هؤلاء حياة التشرد في شوارع مدن الجنوب الإسباني ولا يرغبون في الاستقرار بمراكز الإيواء التي توفرها حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية، التي تواجهُ واحدة من أصعب أزمات اللجوء والهجرة خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت حكومة مدريد أنها ستعملُ على حماية الأطفال المغاربة من وضع الهشاشة ومن برد وحر المبيت في الشوارع والساحات العمومية، وكذا تخفيف الضغط على بعض الجهات كالأندلس (2040 قاصرًا أجنبيًا)، وكتالونيا (961)، وبلاد الباسك (831)، ومدينة مليلية (703)، مقابل احتضان جهات نافارا 19 قاصًرا فقط، وإكستريمادورا ستة قاصرين، ولاريوخا واحد.
يذكر أن المغرب وإسبانيا كانَا قدْ وقعا على مذكرة تفاهم حول المهاجرين القاصرين غير المرفُوقين، تمَّ تحويلها إلى اتفاق في 2007 يقضي بحقِّ السلطات الإسبانيَّة في ترحيل الأطفال القاصرين غير المرفوقين بعد التعرف عليهم وتحديد عائلاتهم. وفي حال لمْ يتم التمكن من ذلك، يكُون من حقها تسليمهم إلى السلطات المغربيَّة لتحديد عائلاتهم أوْ إيداعهم في مراكز للطفُولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
و أخيرا جبرتو السبة باش تجريو عليهم!!!!
الإجرام نحن ضضه و لا تعاطف معه
90% من الحراكة دون المستوى و دون تحصيل العلمي و اغلبهم من الفاشلين .
واخة تعياوا ما تزوقوا و توريو للعالم و الناس أننا زوينين و محترمين و شعب منفتح ...كتجي شي حالة ديال شي ميكروبات كتضرب كلشي فالزيرو
سمحولي ولكن راني تعصبت مع هادشي لي ولا واقع...خاصني طبيب مافيهاش
هنيئا لحكومتنا!!
عقول مريضة
بدون ان نذهب بعيدا. مساء البارحه بثت القناه الاسبانيه الخاصه la sexta ربورطاجا حول القاصرين المغاربه في برشلونه. والبتحديد من المنطقه السياحيه barceloneta . ومن حي el Raval الواقع في وسط المنطقه العتيقه لمدينه برشلونه.
مشاهد كلها يندى لها الجبين اطفال وقاصرين مغاربه الكثير منهم في حاله غير طبيعيه مهلوسين تائهين يعتادون على الماره وخاصه السياح منهم بشكل خاص.سرقه بالخطف والنشل تحرش جنسي تجاره في المخدرات. عنف لفضي وجسدي. ويشكلون مصدر رئيسى لمتاعب ساكنه تلك الاحياء
اين هم اباء هؤلاء وما وجهه نظر السلطه المخزنيه من كل هذا.
هذا عيب وعار الشوهه ما بعدها شوهه للمغرب حكومه وشعبا.
فاليستعل موانع الحمل من ليس غير قادراطعام ابنائه رجائا.فكفانا شوهه.
ليعرف فقط البعض من المطبلين لضاعرة الحريك وأن الشباب الذي يحرك هو شباب مثالي...فيما الحقيقة ان الذين يحركون هم الفاشلون و المجرمون و الذين لا اكتاف لهم ليشتغلو...يريدون كل شيء سهل و يظنون ان النقوذ في اوروبا منتشرة في الشوارع تنتظر من يلتقطها...
الذين يحركون فاشلون مجرمون و لا يستحقون العيش بين البشر...لو كان كانت فيهوم فايدة كون داروها حتى فوسط القفار...
يظن الحمقى ان الذين يساعدونهم للحريك بالمجان يريدون بهم خيرا..فيما الحقيقة انهم مافيا..ما ان يصل الحراكة الى الضفة الاخرى حتى يتلقفوهم اصدقائهم..و مباشرة الى تجارة المخدرات و الدعارة...
بالمناسبة...هذا الصباح بثت احدى القنوات المحلية جنوب اسبانيا خبر و صور لزودياك الفانتوم و قالت ان الشرطة البحرية الاسبانية اطلقت النار و أصابت اثنين من سائقي الفانتوم احدهم في رجله و الاخر في بطنه حالته خطيرة...
خبر أكيد.