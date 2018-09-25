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الرئيسية | حوادث | قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب طفلتين إسبانيتين بقادس

قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب طفلتين إسبانيتين بقادس

قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب طفلتين إسبانيتين بقادس
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:00

في حادث صادم لم تنكشف بعد خيوط تفاصيله كاملة، كشفت صحيفة إسبانية توقيف مصالح الأمن بمحافظة قادس (جنوب إسبانيا) لستة قاصرين مغاربة يشتبه في ارتكابهم لجريمة اعتداء جنسي بالعنف على قاصرتين إسبانيتين، تبلغان من العمر 12 سنة؛ وذلك بعد أسابيع من البحث المتواصل قادته مختلفُ التشكيلات الأمنية في المحافظة الواقعة في الجنوب الإسباني.

وقالت وسائل إعلام إيبريية إن "الحادث يعود إلى الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري، حيث شهدت إحدى الشوارع الإسبانية بالمدينة الأندلسية إقدام القاصرين الستة الحاملين للجنسية المغربية على الاعتداء جنسيا على الطفلتين الاسبانيتين، قبل أن تضع السلطات الأمنية يدها، أمس الإثنين، على مرتكبي الجريمة التي اهتزت لها المحافظة الجنوبية، الذين لم يكونوا سوى مغاربة مهاجرين يعيشون حياة التشرد في شوارع قادس".

وزادت المصادر ذاتها أنه جرى وضع القاصرين الستة تحت تدابير الحراسة النظرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من قبل المحكمة المختصة، فيما تمت إحالة الفتاتين على طبيب خاص أكد وجود الاعتداء الجنسي باستعمال العنف، لتتم إحالتهما على طبيب نفساني لإخضاعهما للعلاج بسبب تداعيات الحادث.

وذكرت المصادر أن "الواقعة خلفت استياء كبيرا وسط ساكنة منطقة قادس الأندلسية كما تركت تأثيرا مضاعفاً، سواء على نفسية الضحيتين أو المعتدين الستة؛ فيما دعت منظمات حقوقية إلى احترام وحماية هوية الأطفال القاصرين المتورطين في الواقعة".

وخضعت الفتاتان اللتان نقلتهما مصالح الطوارئ الإسبانية إلى مستشفى مختص لإجراء الفحوصات الطبية، التي بينت نتائجها تعرضهما لاغتصاب باستعمال العنف نتج عنه إصابتها بجروح على مختلف المناطق من الجسم، للعلاج النفسي في إحدى مراكز الرعاية الاجتماعية.

وفي موضوع ذي صلة، تقدر إسبانيا عدد المهاجرين القاصرين على ترابها بـ 10 آلاف لا يرافقهم آباؤهم، بحسب وكالة "فرانس بريس". ووفق القانون، فعندما يبلغ هؤلاء القُصّر 18 سنة، يحق لهم التمتع بالجنسية الإسبانية إذا مكثوا في مركز للإيواء لمدة تصل إلى سنتين.

ويعيشُ معظم هؤلاء حياة التشرد في شوارع مدن الجنوب الإسباني ولا يرغبون في الاستقرار بمراكز الإيواء التي توفرها حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية، التي تواجهُ واحدة من أصعب أزمات اللجوء والهجرة خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت حكومة مدريد أنها ستعملُ على حماية الأطفال المغاربة من وضع الهشاشة ومن برد وحر المبيت في الشوارع والساحات العمومية، وكذا تخفيف الضغط على بعض الجهات كالأندلس (2040 قاصرًا أجنبيًا)، وكتالونيا (961)، وبلاد الباسك (831)، ومدينة مليلية (703)، مقابل احتضان جهات نافارا 19 قاصًرا فقط، وإكستريمادورا ستة قاصرين، ولاريوخا واحد.

يذكر أن المغرب وإسبانيا كانَا قدْ وقعا على مذكرة تفاهم حول المهاجرين القاصرين غير المرفُوقين، تمَّ تحويلها إلى اتفاق في 2007 يقضي بحقِّ السلطات الإسبانيَّة في ترحيل الأطفال القاصرين غير المرفوقين بعد التعرف عليهم وتحديد عائلاتهم. وفي حال لمْ يتم التمكن من ذلك، يكُون من حقها تسليمهم إلى السلطات المغربيَّة لتحديد عائلاتهم أوْ إيداعهم في مراكز للطفُولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - bader الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:12
كنتمنى لهاد المجرمون يدوزو 30 سنة ديال الحبس وماكاين لا قاصرون ولاهم يحزنون هادو حكارة وشوهو المغرب
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45
2 - ياسين الفكيكي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:16
اوروبا اليوم اكثر من كل وقت مضى وبكل ما تمثله من قيم الفكر و التحضر و الرقي و الفن و الديمقراطية و العدالة و الانسانية مهددة من جحافل المهاجرين القادمين من الدل العربية و الاسلامية حيث لا قيمة للانسان الا وهو ميت و حيث الظلم و التخلف و الظلام و الارهاب و الخرافة و الجهل و المرض و الحروب و كل القيم المنحطة الاي تمثل نقيض قيم الحضارة الغربية وانهيار هذه الحضارة على يد المهاجرين خاصة انهم يتكاثرون كالارانب ويعتبرون ذلك نصرة للدين و الدين منهم براء يعني انهيارا للكون و فتحا لباب الفوضى و العبثية التي سيتسبب بها هؤلاء الهاربون من خراب بلدانهم ومع ذلك يرغبون في نقل نفس الخراب الذي هربوا منه الى بلدان استقبلتهم واوتهم واعطتهم حقوقا لم يكونوا يحلمون بها لكنها تبقى في عيونهم دائما بادانا كافرة يجب تدميرها. انه جنون البشرية في اخر تجلياته!
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49
3 - جاهل الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:17
ا لى هنا اوصلتنا سياسة العام زين كلشي مزيان اننا نحصد نتائجها فهنيئا لنا ولمجتمعنا وللمغاربة اجمعين عار ثم عار نصنع مجتمع اللصوص والمغتصبين
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37
4 - مغربية الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:17
صافي كملت مافدهمش الفضائح فبلادهم مشاو لبلاد الناس
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34
5 - هشام الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:19
لماذا لا نجد أطفالهم القاصرين بشوارعنا، مجرد سؤال... كل مانسمعه عن الوطن وأبنائه مؤلم،،، افعلوا شيئا يا سادة...
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42
6 - Hamido الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:20
أغلب أطفال المغرب يعيشون الفقر المدقع ومعلوم أن الفقر ينتج جميع الآفات الاجتماعية.وفي غياب مؤسسات الدولة التي تهتم بالنشء.يبقى الطفل عرضة للعنف والإهمال زيادة على الطابوهات التي يكرسها الدين المجتمع والاهمال المدرسي كلها عوامل أنتجت لنا هده الوحوش الادمية.فما أن تطأ أقدامهم بلاد الغرب حتى يبدؤوا في مهاجمة كل شيء جميل.
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15
7 - kanouni abdo الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:21
صافي
و أخيرا جبرتو السبة باش تجريو عليهم!!!!
الإجرام نحن ضضه و لا تعاطف معه
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-31
8 - sethnakht12 الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:21
ها االيمابغيناش،من دابا بداو يعثو فسادا للارض ،حشوما شغتي هانتوما كاتشجعوهم يخليكم تموتو فالبحر،.بحال هادو ...
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15
9 - ber nour الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:24
أصبحنا نصدر الوحوش إلى أوروبا .قاصرين لكنهم ما الوحوش البرية هذه نتيجة التعليم والتربية لي بعد الأسر . الله المستعان
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24
10 - N.H الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:25
عندما تسمى هذه(صدمة)ماذا نسمي بعد أن تم إغتصاب عدد كبير من العاملات الموسميات في حقول الفراولة في إسبانيا أو البودفيل الذي إغتصب عدد لا يحصى من الأطفال و أخد العفو بمباركة(أمير المؤمنين)
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12
11 - مواطن الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:25
ماذا ستتوقع من شخص فشل في الدراسة و لم يتعلم اي حرفة .همه الوحيد الحصول على المال بأي و سيلة .
90% من الحراكة دون المستوى و دون تحصيل العلمي و اغلبهم من الفاشلين .
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27
12 - Karima الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:26
شيء عادي مادام الأوباش و المجرمين و عديمي التربية و الأخلاق إندسوا وسط المهاجرين السريين
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14
13 - محمد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:30
إلا يستحي المسؤولون المغاربة من سماع هكذا أخبار ؟ والله انهم أول من يتحمل المسؤولية في هذه الجرائم التي وصلت إلي الحضيض.
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11
14 - رشيدوفيش الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:30
هل أصبح المغاربة يفكرون في الجنس فقط.كلما تصفحها الأخبار إلا ونجد ضمنها خبرا حول الاغتصاب.
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18
15 - لطيفة الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:31
اعتقد جازمة ان هذه المشاكل سببها انعدام التربية الجنسية عند الآباء اولا.الكل يتزوج ويبدا في بليز الدراري بدون هدف او تساؤل .كيف ساربي هذا المخلوق؟؟؟ هل انا مستعد ماديا وخصوصا نفسيا لهذا المخلوق؟؟؟ الكل يتناسل كجميع الدواب. انتهى الكلام
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13
16 - مريم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:31
واش هاد المغاربة غير غاديين و يغتاصبو فبنات عباد الله؟ مافهمتش هاد الهمجية و الكبت لي فالكثير جدا من ذكور المغاربة. الله يسترنا و يستر ولادنا و بناتنا يا رب.
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14
17 - Mohammed_Germany الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:31
.....كما تركت تأثيرا مضاعفاً، سواء على نفسية الضحيتين أو المعتدين الستة....ماهاذا?
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6
18 - معتوهة الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:32
فالصراحة ...حنا سمعتنا طاااااايحة حنا مشوهين ...حنا حثالة ...إلا من رحم ربك..
واخة تعياوا ما تزوقوا و توريو للعالم و الناس أننا زوينين و محترمين و شعب منفتح ...كتجي شي حالة ديال شي ميكروبات كتضرب كلشي فالزيرو
سمحولي ولكن راني تعصبت مع هادشي لي ولا واقع...خاصني طبيب مافيهاش
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14
19 - NOUMRI الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:33
يجب الحكم عليهم بأقصى العقوبات حتى يكونوا عبرة للأخرين كما يجب على السلطات الأسبانية تشديد الرقابة الأمنية في المدن و طرد كل مغربي في وضعية غير قانونية جبتوا لينا العار الله ياخد فيكم الحق
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9
20 - كارلسروه الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:34
تمكنت الحكومة المغربية بعد مجهودات دامت عشرات السنين من الرفع من إنتاجها للمجرمين، فبعد تحقيق الإكتفاء الداتي تمكن المغرب من تصدير فائض منتوج "المجرمين" إلى الخارج و بات قريبا من احتلال المرتبة الأولى عالميا في جرائم الإغتصاب و السرقة و الإرهاب.
هنيئا لحكومتنا!!
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20
21 - غير راضي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:35
دابا هاد البارهش منين كيكونو فالمغريب كيقلك بغينا نحركو باش نديرو المستقبل. منين كيوصل للضفة الأخرى.كيقابلو غير التسلكيط الشفارة والمخدرات.. .وتشويه صورة لناس آخرين. مع العلم ان كلشي موفر لهم.مسكن مأكل وتعليم..بحال هاد الجنس خاصهم غير المؤبد و الإعدام.
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9
22 - yass الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:36
يغادرون من اجل الكرامة و الحقوق و غذ افضل.... و يصبحون متشردين... و افراغ مكبوتاتهم في بلاد المهجر... الخلل التعليمي و التربوي و االاجتماعي ولينا كنصدرو مشاكلنا للخارج يعرف مصائبنا
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6
23 - Nadori الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:38
ما رأيكم في سمعة المغاربة؟ جعلتومونا نستحي من ذكر جنسيتنا امام الملأ, قلة التربية وما تفعل؟. إلتقيت مرة يابانيا في الخارج وعندما قلت له اني مغربيا حتى تغيرت تعابير وجهه وقال لي انه لا يحب المغاربة لان سلوكهم عفن,والله احرجني جدا امام اناس من جنسيات اخرى كانو معنا,نصيحة للذين ينجبون الاطفال ربو اولادكم قبل ان يلعنكم الناس. خزيا وعارا.
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11
24 - ابن المغرب الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:41
مشاو عندهم حارگين صدقون مجرمين يغتصبون بناتهم...
عقول مريضة
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7
25 - Anir الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:43
لا جديد تحت الشمس.
بدون ان نذهب بعيدا. مساء البارحه بثت القناه الاسبانيه الخاصه la sexta ربورطاجا حول القاصرين المغاربه في برشلونه. والبتحديد من المنطقه السياحيه barceloneta . ومن حي el Raval الواقع في وسط المنطقه العتيقه لمدينه برشلونه.
مشاهد كلها يندى لها الجبين اطفال وقاصرين مغاربه الكثير منهم في حاله غير طبيعيه مهلوسين تائهين يعتادون على الماره وخاصه السياح منهم بشكل خاص.سرقه بالخطف والنشل تحرش جنسي تجاره في المخدرات. عنف لفضي وجسدي. ويشكلون مصدر رئيسى لمتاعب ساكنه تلك الاحياء
اين هم اباء هؤلاء وما وجهه نظر السلطه المخزنيه من كل هذا.
هذا عيب وعار الشوهه ما بعدها شوهه للمغرب حكومه وشعبا.
فاليستعل موانع الحمل من ليس غير قادراطعام ابنائه رجائا.فكفانا شوهه.
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9
26 - الواقعي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:44
مشيتو فيها وليداتي.دوزو لحبس صغير و يصيفتوكوم للخبس الكبير تكملو حياتكم فيه .
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5
27 - محمد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:46
الأسر الاسبانية مع رفاهية العيش الظاهر لا تنجب عدد ماتنجبه بعض الأسر المغربية الكادحة والتي ترمي بكم من الأبناء كل سنة لشارع دون أدنى حد من التربية والاخلاق كفى ايه المغربي والمغربية من الإنجاب اللا معقلن كفى الوضع لا يحتمل في ضل تردي الأوضاع الاجتماعية الخانقة .
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9
28 - متابع الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:47
هاليكلنا قبل من هادشي او ماحملتوناش ماذا تفيدون اوروبا يامن تريدون الهجرة باي ثمن لاشئ لان فاقد الشئ لا يعطيه شعب مكلخ همجي كسول ليل نهار تيبكي و يرمي فشله على الظروف و الحكومة و اذا واتته الفرصة و نجح في بلوغ الضفة الأخرى يسعى بكل الطرق للعيش على الاعانات و الامتيازات و يشوه صورة بلاده بافعال كالتي نقرأها الان او يتقوقع ويرجع الى التدين المتطرف و يفرخ نوعا آخر من الارهاب
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4
29 - Ahmed الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:49
هذا ما كنا نحذره. شيء مخزٍ للغاية. وكما يقول المثل المغربي "حوتة وحدة كتخنز شواري". أصبحت الجنسية المغربية منبع للعار في أوروبا.
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3
30 - mosi. الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:53
تصوروا معي لو أن الأفارقة الذين يعيشون هنا بيننا يفعلون كما يفعل المجرمون الذين يلجون اسبانيا و أوروبا عموما...ماذا سيكون رد فعلنا نحن المغاربة ان قاموا بإغتصاب اطفالنا و اغتصاب المسنات...كما يفعل المغاربة فور وصولهم الى هناك...
ليعرف فقط البعض من المطبلين لضاعرة الحريك وأن الشباب الذي يحرك هو شباب مثالي...فيما الحقيقة ان الذين يحركون هم الفاشلون و المجرمون و الذين لا اكتاف لهم ليشتغلو...يريدون كل شيء سهل و يظنون ان النقوذ في اوروبا منتشرة في الشوارع تنتظر من يلتقطها...
الذين يحركون فاشلون مجرمون و لا يستحقون العيش بين البشر...لو كان كانت فيهوم فايدة كون داروها حتى فوسط القفار...
يظن الحمقى ان الذين يساعدونهم للحريك بالمجان يريدون بهم خيرا..فيما الحقيقة انهم مافيا..ما ان يصل الحراكة الى الضفة الاخرى حتى يتلقفوهم اصدقائهم..و مباشرة الى تجارة المخدرات و الدعارة...
بالمناسبة...هذا الصباح بثت احدى القنوات المحلية جنوب اسبانيا خبر و صور لزودياك الفانتوم و قالت ان الشرطة البحرية الاسبانية اطلقت النار و أصابت اثنين من سائقي الفانتوم احدهم في رجله و الاخر في بطنه حالته خطيرة...
خبر أكيد.
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7
31 - Nani الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:54
En réponse au N• 1 ce n’est pas eux qui devraient être condamnés à 30 mais c'est Leur parent qui devraient être condamnés
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0
32 - مواطن صريح الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 13:56
لقد اصبحت اوروبا تعج بهؤلاء المتشردين المغاربة والدين لايريدون لا الاندماج بوضعهم في اصلاحيات مخصصة لهدا الغرض كل همهم هو السرقة واستعمال المخدرات هده الفئة لا تصلح لا في المغرب ولا في اي مكان لانها فئة تربت على كل ما هو سيئ ولاكن العيب كل العيب يقع على آبائهم الدين اتو بهم الى هدا العالم دون الوعي بالمسؤلية التي هي على عاتقهم تجاه ابنائهم لم يكن الفقر قط في المغرب عائقا امام الناس من اجل تربية ابنائهم تربية صالحة وانجاب اطر وشخصيات بارزة هؤلاء اصبحوا يشوهون صورة المغرب بالخارج يجب على الحكومة المغربية النضر في هده الآفة واعادتهم الى بلدهم والحرص على اعادة ادماجهم بتعليمهم حرفة او ما شبه دالك .
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