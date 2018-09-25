القضاء يتابع "باربي المغرب" في حالة سراح‎

ابراهيم مغراوي

قررت محكمة الاستئناف بمراكش متابعة عارضة الأزياء "ملكة الجمال" المعروفة بـ"باربي" في حالة سراح، بعدما رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي ذلك؛ ما دفع دفاع المتابعة الى اللجوء إلى استئناف القرار.

وأوضحت مصادر هسبريس أن من حق دفاع "باربي" اللجوء إلى غرفة المشورة الاستئنافية لاستصدار الحكم المذكور، بعدما رفض ابتدائيا في جلسة يوم الثلاثاء 18 شتنبر الماضي، كما تنص على ذلك قوانين التقاضي.

وكانت المعنية بالأمر وراء حادثة سير أدت إلى وفاة متشردين (20 سنة و23 سنة) بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جليز وسط مدينة مراكش، قبل أسابيع، بعدما حلت بها لقضاء عطلتها.

وأحالت الضابطة القضائية ملكة جمال المغرب على النيابة العامة في مدينة مراكش، بعد التحقيق معها بخصوص حادثة سير ارتكبتها إثر فقدانها السيطرة على سيارتها الفارهة، لتنحرف عن المسار وتدهس شابين متشردين كانا نائمين على الرصيف؛ فأردتهما قتيلين.

يذكر أن قاضي التحقيق سبق أن أمر بإيداع السائقة سجن لوداية ضواحي مراكش، بعدما قرر متابعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة "القتل غير العمد والسرعة المفرطة وعدم المناورة".

وفور إطلاق سراحها، أطلت نهيلة، المعروفة بـ"باربي"، على متتبعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أول حاجة غانقولها الله يرحم هادوك الأولاد لي ماتو، أكيد الكل عارف أنني درت حادث".

وأضافت "باربي" أنها ستقوم بالتواصل مع متتبعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتقنية "المباشر" لتوضيح حقيقة الموضوع.