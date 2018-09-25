24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتقادات نقابية تطال تدبير مشفى القرب بتيفلت
- نقل المرضى بالمجان
- مركز تحاقن الدم بطنجة
- مقاولون مغاربة بمونتريال
- سائقو الحافلات بمدينة فاس
الشركات الصناعية المغربية تتلمس الخُطى نحو الخروج من الركود (5.00)
- انعكاسات مشاريع الدولة على المغاربة .. فساد وفقر وإقصاء وعطالة - (83)
- فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية - (66)
- رصيف الصحافة: المغرب يستعد لإطلاق قمره الثاني "محمد السادس ب" - (58)
- سفير فرنسي سابق بالجزائر: تقارب الرباط وباريس يزعج بوتفليقة - (53)
- سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق يلتهم سيارات للنقل المدرسي في بيوكرى
شبّ حريق في أسطول لعربات النقل المدرسي تابع لإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي في حي "آيت وارغن"، بمدينة بيوكرى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مخلفا أضرارا مادية طالت ثلاث سيارات على الأقل.
وتمكنت مصالح الوقاية المدنية، التي التحقت بمكان الحريق مباشرة بعد إخبارها بالحادث، من إخماد النيران والحيلولة دون وصولها إلى باقي العربات وإلى المؤسسة التعليمية وباقي المنازل المجاورة.
وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، في ظروف وملابسات الحريق.
يُشار إلى أن المدرسة الخصوصية المعنية سبق لمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة أن أصدرت قرارا بإغلاقها خلال الموسم الدراسي السابق؛ وذلك لإخلالها بمجموعة من الالتزامات تتعلق بالمناهج المعتمدة وغياب الترخيص لفتح المؤسسة، قبل أن تحصل، خلال الموسم الجاري، على الترخيص.