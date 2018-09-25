حريق يلتهم سيارات للنقل المدرسي في بيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

شبّ حريق في أسطول لعربات النقل المدرسي تابع لإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي في حي "آيت وارغن"، بمدينة بيوكرى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مخلفا أضرارا مادية طالت ثلاث سيارات على الأقل.

وتمكنت مصالح الوقاية المدنية، التي التحقت بمكان الحريق مباشرة بعد إخبارها بالحادث، من إخماد النيران والحيلولة دون وصولها إلى باقي العربات وإلى المؤسسة التعليمية وباقي المنازل المجاورة.

وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، في ظروف وملابسات الحريق.

يُشار إلى أن المدرسة الخصوصية المعنية سبق لمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة أن أصدرت قرارا بإغلاقها خلال الموسم الدراسي السابق؛ وذلك لإخلالها بمجموعة من الالتزامات تتعلق بالمناهج المعتمدة وغياب الترخيص لفتح المؤسسة، قبل أن تحصل، خلال الموسم الجاري، على الترخيص.