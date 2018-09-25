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الرئيسية | حوادث | سد الوحدة يلفظ جثة أربعيني ضواحي تاونات

سد الوحدة يلفظ جثة أربعيني ضواحي تاونات

سد الوحدة يلفظ جثة أربعيني ضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:19

انتشلت عناصر الوقاية المدينة جثة شخص، في عقده الرابع، بدأ يعتريها التحلل، من مياه حقينة سد الوحدة بالقرب من مركز الورتزاغ ضواحي تاونات.

وبحسب ما أورته مصادر هسبريس، فإن الهالك، المنحدر من دوار اولاد الحاج بمنطقة بوعروس ضواحي تيسة، كان بكامل ملابسه، مبرزة أنه الظروف التي لقي فيها المعني بالأمر حتفه تبقى مجهولة حتى الآن.

وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك كان قد خرج من منزل أسرته يوم الجمعة الماضي ولم يعد إليه، كاشفة أنه حديث العهد بالزواج وكان يعاني من اضطرابات نفسية.

وقد أشرفت عناصر مركز الدرك الملكي بالورتزاغ، التي فتحت تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث، على عملية انتشال الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، تحت إشراف النيابة العامة، لإخضاعها للتشريح الطبي قبل تسليمها لعائلته لأجل الدفن.

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