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الرئيسية | حوادث | "البحرية" تطلق الرصاص على "زورق غوفاست"

"البحرية" تطلق الرصاص على "زورق غوفاست"

"البحرية" تطلق الرصاص على "زورق غوفاست"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:15

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق الفنيدق، اليوم الثلاثاء، أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع "غوفاست" بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه.

وذكر بلاغ للعمالة نفسها، توصلت به هسبريس، أن الزورق، ويقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية.

"نجم عن عملية إطلاق النار هاته إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بعمالة المضيق الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية"، وفق المصدر.

كما قالت السلطات إن المعطيات الأولية تشير إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة.

جدير بالذكر أن ترويجا إلكترونيا تم، خلال الآونة الأخيرة، لوجود زوارق "غوفاست" تقل الراغبين في الهجرة السرية بالمجان، ولاقى تداول اسم "الزورق الشبح" شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - khaald الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:27
اتركوا سيد يخطف بلايص ولي بقى ورانا يطفي ضو
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73
2 - يسين الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:28
تبعينا حتى فلبحر الله يخد الحق
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67
3 - اسماعيل الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:29
إوا و شنو المعمول دبا ؟ زعما غانستسلمو؟ قسما بالله العلي العظيم هاد البلاد لا بقينا فيها
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60
4 - يونس السلفي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:30
بعد الفيديوهات المتداولة أصبح الشباب يصطفون جنبات الشاطئ في انتظار فرصة لنقلهم للضفة الأخرى و بدل أن تقوم دولتنا المصونة بتشغيل الشباب و محاربة الفساد أصبحت تهدد من ينشر الفيديوهات بالسجن و تروج أن أصحاب القوارب تم القبض عليهم مرة و تم إطلاق النار عليهم مرة أخرى ....
فين ودنك يا جحا ؟؟؟!!!
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37
5 - نوفل الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:32
و الصراحة، الانسان يحاول يعمل شي حاجة فبلادو كيفما كانت، حسن من هاد الهجرة السرية اللي كايمشي الضحية ديالا العديد كل نهار.
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-31
6 - امازيغ الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:32
والله الا عار عليكم . اتركوا الناس لتبحث عن رزقها ارض الله واسعة . لمادا تقبلون بالافارقة كمهاجرين ولا تتركون المغاربة ليهاجروا ؟ مهما كان الحال فلن يؤثروا سلبا على اوروبا كما هو الحال بالنسبة للافارقة في المغرب .
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28
7 - صلاح الدين الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:34
خليو الشباب يبحث عن فرص العمل عند الجيران ملي مالقاهاش فبلادو و يبحث عن عيش كريم أفضل و مستقبل أأمن، ماكرهناش كاع نمشيو و نخليو هاد البلاد لدوك المسؤولين يديرو فيها ما بغاو ماكان علاش نبقاو نشوفو بلا مانقدرو نهدرو
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21
8 - mustafa الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:35
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انصر الحق وابكل الباطل ان الباطل كان زهوقا انت القهار شديد العقاب ذي الطول.
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14
9 - diaz med الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:36
ها لي قلت ليكم.اصحاب الفوضى لي بااغين زورق فانطوم.اوا سيرو دبا فكوهم.شي واحدين كايظنوا روسهم في الغابة.ها الفانطوم ديالكم جابها في راسو. قلت لكم في التدخل ديالي الاخير: راه المغرب هذا.المملكة العظمى .لي مابغاش الماء والشطابة.قاليك كولشي مشا الى الشواطىء.باش احرك.هادشي كايضحك.
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-20
10 - مافيا التهريب الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:36
المهمة الموكلة للبحرية الملكية مهمة خطيرة،وهذا الداء الذي أصاب الشباب المغربي ((الحريگ)) فالبحرية تقوم بواجبها وهي تمثتل للأوامر ،فلا يأتي أحد ويحملها المسؤولية ،لسيمى أن السائق المذكور إسباني ،وإسبانيا تتحمل جزء من الحادثة
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-3
11 - منير الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:37
نتمنى الشفاء العاجل للمصابين.......
...
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2
12 - هشام الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:41
والله مافهمت علاش اطلاق النار وهم يعلمون انهم اناس عزل من كل سلاح؟ وبغين غير اخويو بلادهم مباغينش الشر باغين غير امشيو اقلبو على رزقهم الى الاسبان ومستعملوش الرصاص حنى نستعملوه ضد خوتنا
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-3
13 - مسلم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:44
الشباب يريدون الهحرۃ اتركوهم في حالهم لان الدولۃ لم تسطع ولن تسطع ان توفر لهم الشغل الكريم علی الاقل هولاء الشباب لما يهجرون ستستفيد منهم البلاد بجلب العملۃ الصعبۃ اما المغرب عايشين فيه غير التماسيح والعفريت
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1
14 - سعيد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:46
رصاصة واحدة عن قرب مركزة على هيكله المطاطي، توقفه، هناك أربعة جرحى ،مايعني أن إطلاق الرصاص كان كثيفا، و التساؤل الذي يطرح نفسه هل من بين الجرحى مهاجرون سريون ،؟؟ام فقط المهربون؟،، اسبانيا لا تطلق الرصاص على مهربي أطنان المخدرات بل تطاردهم بحرا و جوا و تحاول القبض عليهم تارتا تنجح و تارتا تفشل أما إطلاق الرصاص ففقط على المسلحين الخطرين، ،،،،
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2
15 - م.عببدو الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:46
اخيرا،يشعر المرء ان حدودنا البحرية محمية.يجب المزيد من الصرامة وعدم التساهل مع هاؤلاء من اي جارة كانت شمالية ام شرقية.انهم يمتحنون قدراتنا للتصدي لمثل هذه التوغلات تمهيدا لعمليات اكبر .....
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-2
16 - مواطن الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:47
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمءنا وساءر بلدان المسلمين اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا واهدي ؤلات أمورنا آمييبيين
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0
17 - الحصّاد تشابولا والبراد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:49
يفرون من التجنيد وليس للحريگ بعضهم يقسم بالله لانه لا يحب التجنيد والتجنيد وراك وراك ياتي بك من البحر الى البر ثم الى الثكنة حتى تكمل ما يُقسم لك من التجنيد ، تعجبونا غير فذيك التحسينا لمشوها الگطايا والتصليعة فوق الودنين والتجنيد هربانين منو شباب سيدي زكري لا رجولة لا فياق بكري .
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3
18 - حلوف كرموص.كونيتو الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:51
ماخدمتوا الشباب ماخليتوهم ايهاجروا هده الارض...السعيدة...يعني غير التجنيد او الانتحار.
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0
19 - mingo الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:52
هناك طرق اسهل من الانتحار عرض البحر تدخلك الديار الإسبانية وبصفة قانونية المطلوب فقط وضع عارضة إلكترونية تطالب بلجوئ سياسي يوقع عليها المليون لتصل إلى المحكمة الدولية وعند صدور الحكم سترى الاسبان يستقبلونكم بالاحضان يا وطني
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20 - المكناسي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:53
انا اريد الهروب الى اسبانيا ....انتظر الفرصة
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21 - ولد عم داروين الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:54
غريب نفس سيناريو إيرلاندا أيام البطاطا .... كانوا يهربون في السفن باتجاه أمريكا و يقتلهم الإنكلز و زعماء إيرلندا المرتشون ... كانوا يعيشون على البطاطا فقط لعشرات السنين .... و في الأخير أصبحت ال و .م .أ كلها ذات جينات إيرلندية و إيرلندا في المقابل متقسمة إلى إثنين و هذا سيصبح حال المغرب عندما يخرج من يدافع عنه من شبابها ..... إلا في حال تحسنت الأمور المعيشية و هذه ستكون أكبر معجزة في التاريخ ههه .... و هربو قبل من إشدوكم حطب جهنم
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22 - فؤاد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:55
ماخليتو ناس تخدكم ملخليتوها تخرج تخدم على راسها راه لبلاد مابقى فيها مايتعجب
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23 - كونيتو الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:58
الم تكن ارض الله واسعة وتهاجروا فيها.هدا سؤال غادي اسولنا اعليه رب العزة غدا يوم القيامة لمادا لم نهجر ارض الدل والعار.هاجر ياشباب مادامت الفرص سانحة والا انك ستسءل.
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