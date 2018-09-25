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كُتّاب وآراء
"البحرية" تطلق الرصاص على "زورق غوفاست"
أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق الفنيدق، اليوم الثلاثاء، أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع "غوفاست" بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه.
وذكر بلاغ للعمالة نفسها، توصلت به هسبريس، أن الزورق، ويقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية.
"نجم عن عملية إطلاق النار هاته إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بعمالة المضيق الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية"، وفق المصدر.
كما قالت السلطات إن المعطيات الأولية تشير إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة.
جدير بالذكر أن ترويجا إلكترونيا تم، خلال الآونة الأخيرة، لوجود زوارق "غوفاست" تقل الراغبين في الهجرة السرية بالمجان، ولاقى تداول اسم "الزورق الشبح" شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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تعليقات الزوّار (23)
فين ودنك يا جحا ؟؟؟!!!