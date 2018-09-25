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الرئيسية | حوادث | الشرطة القضائية تكشف تورط رجل بمقتل زوجته

الشرطة القضائية تكشف تورط رجل بمقتل زوجته

الشرطة القضائية تكشف تورط رجل بمقتل زوجته
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 19:05

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من توقيف شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، للاشتباه في تورطه ضمن ارتكاب جريمة قتل عمد في حق زوجته.

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "مصالح الشرطة القضائية كانت قد أنجزت، ليلة أمس الاثنين، المعاينات الضرورية على خلفية العثور على جثة الضحية في حالة تحلل متقدمة بمنزلها بحي مزوار بنفس المدينة".

"الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن بمحيط الضحية، التي تعمل سائقة لسيارة أجرة من الحجم الصغير بمراكش، مكنت من كشف التورط المباشر لزوجها في هذه الجريمة"، وفق المصدر نفسه.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت إن المشتبه فيه وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - موحا الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 19:21
اللهم ارحمها واغفر لها ونطلب من العدالة أشد العقاب لهدا الوحش الدي قتلها
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2 - صلاح الدين الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 19:51
هادا هو المغرب.الاجرام ثم الاجرام.
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3 - احمدو الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 20:01
دبا انتظروا اعادة تمثيل الجريمة...
قالك رجل قتل زوجته !!!هذا رجل بعدا...لو كان رجل ديال بصح ما يديرش هذا الفعل الهمجي...
هذا مجرم وليس برجل ...بزاف عليه يكون رجل...ما كان عليه ان يقتلها ... كان عليه ان ينفصل عنها و يتركها وشئنها...
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22
4 - mhammed الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 20:35
من أشراط الساعة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الهرج .. قيل ما الهرج يارسول الله قال عليه الصلاة والسلام ** القتل ** حتى لايعرف القاتل لم قتل والمقتول لم قتل **.
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