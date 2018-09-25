الشرطة القضائية تكشف تورط رجل بمقتل زوجته

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من توقيف شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، للاشتباه في تورطه ضمن ارتكاب جريمة قتل عمد في حق زوجته.

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "مصالح الشرطة القضائية كانت قد أنجزت، ليلة أمس الاثنين، المعاينات الضرورية على خلفية العثور على جثة الضحية في حالة تحلل متقدمة بمنزلها بحي مزوار بنفس المدينة".

"الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن بمحيط الضحية، التي تعمل سائقة لسيارة أجرة من الحجم الصغير بمراكش، مكنت من كشف التورط المباشر لزوجها في هذه الجريمة"، وفق المصدر نفسه.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت إن المشتبه فيه وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.