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الرئيسية | حوادث | توقيف أربعة أشخاص أثاروا الفوضى في مكناس

توقيف أربعة أشخاص أثاروا الفوضى في مكناس

توقيف أربعة أشخاص أثاروا الفوضى في مكناس
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:00

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية، من بينهم ثلاثة يشكلون موضوع مذكرات قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بملك الغير والملك العمومي، فضلا عن تهديد ومقاومة عناصر القوة العمومية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أن المشتبه فيهم، ومن بينهم شقيق الشخص الذي سبق وأن قاوم عناصر الشرطة ليلة 22 شتنبر الجاري وتوفي جراء إصابته برصاصة أطلقها موظف شرطة من سلاحه الوظيفي، عملوا ليلة نفس الواقعة على تعريض مجموعة من السيارات والممتلكات الخاصة والعمومية لخسائر مادية ورشق بالحجارة، من بينها مقر الدائرة الخامسة للشرطة الكائنة بحي البساتين.

وأضاف المصدر ذاته أن توقيف المشتبه فيهم جرى أثناء محاولتهم الفرار على متن دراجة ثلاثية العجلات، تم حجزها وتوقيف سائقها أيضا.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الابحاث لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأعمال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - غيور على وطنه الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:25
أقسى العوقبات الشاقة أتمنى دالك لهاد المجرمين يجب المعاملة بحزم ليسوا سوى نفايات بشرية لا تصلح لأي شيء إلا لارتكاب الجرائم وتهديد المواطنين الابرياء
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33
2 - Aabdou الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:28
شكراً رجال الأمن ومزيد من الصرامة حتى لا نعيش انفلات أمني وفقكم الله
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26
3 - marocain الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:31
الإعداااااام ثم الإعداااام ثم الإعداااام
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26
4 - omar el morabit الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:32
واش مابقى والو زوين فالمغرب كاين غالمشاكل والجراىم
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3
5 - مغربي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:32
اتساءل كم من امثال هولاء حركو لاوربا او من يريدون الحريك في القوارب لاوربا و هم الاغلبية و الكل يشجع اي شخص للحريك كيفما كان في الاخير عندما تسمع الكوارث من تشرد سرقة اغتصابات تحرش مخدرات تبدا اسطوانة "شوهتونا و حوتة كتخنز و ...." اعرف انكم ستمطروني بالسالب لان كلامي لن يعجب الكثير
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17
6 - منير الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:35
هؤلاء المجرمين يجب معاقلتهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة المؤبدة فهم لايستحقون الرحمة
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19
7 - عادل إمام الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:40
48 ساعة وسيتم اطلاق سراحهم. وفي آخر السنة سيخرجون بعناوين من نوع توقيف 7582586756 مجرم خلال السنة الماضية.
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1
8 - omar الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:43
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اوصلت بنا الأمور إلى هذا الحد؟
لا ناهي ولا منتهي
كيف يعقل أن نصل إلى كل هذا التسيب الأمني
ما ذنب المواطنين البسطاء الذين يتملكهم الخوف والذعر في عقر ديارهم ودروبهم
يجب أن يبذل رجال الأمن مزيدا من الجهود في محاربة الجريمة والعنف بكل أشكاله حتى يتمكن المواطنون من العيش في طمأنينة وأمان ونرجو لهم التوفيق
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7
9 - aporal blek الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:45
Des hors la loi qui sèment la terreur laissent à méditer. En quoi certains casseurs et hors la loi peuvent être utile à la société., si ce n'est le casse et la merde des emmerdeurs qui nuit à tous le monde c'est à dire à la société qui abolie le désordre et le port des épées pour agresser les victimes paisibles
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2
10 - فؤاد ولد لبلاد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:54
لابد من إعادة النظر بشكل جدي و فوري في القوانين و العقوبات خاصة بالاعتداء على الغير و خصوصا حمل السلاح الأبيض و التهديد و الابتزاز و السرقة و الاعتداء بواسطته .
حيت أصبح بعض المراهقين و المجرمين يستسهلون العقوبات في هذا الصدد
ضرورة تغليض العقوبات على حاملي السلاح الأبيض
السماح للشرطة باستخدام السلاح الوظيفي بشكل فوري
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0
11 - fdouli الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:57
لا رحمة ولا شفقة، قطع الايدي بدون نقاش، لأنهم يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع
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