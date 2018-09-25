24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتقادات نقابية تطال تدبير مشفى القرب بتيفلت
- نقل المرضى بالمجان
- مقاولون مغاربة بمونتريال
- سائقو الحافلات بمدينة فاس
- "الوداد الجريح" يواجه اتحاد طنجة مطلع أكتوبر
المؤسسة الملكية والعودة القوية إلى المشهد السياسي في المغرب (5.00)
حزام السلامة وسيلة وقائية تقلص وفيات حوادث السير إلى النصف (5.00)
- قيادي في "الأحرار": وجودنا بالحكومة ليس "صدقة من البيجيدي" - (116)
- عندما تُخرب المدارس وتُغلق المعامل وتُبنى مساجد فخمة - (57)
- قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب طفلتين إسبانيتين بقادس - (53)
- خديجة بيادي .. لسان صداح بالأمازيغية يشيع تيفناغ وسط الناشئة - (51)
- الجزائر تنفي توقيف الغاز عن المغرب بسبب الأزمة بين البلدين - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف أربعة أشخاص أثاروا الفوضى في مكناس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية، من بينهم ثلاثة يشكلون موضوع مذكرات قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بملك الغير والملك العمومي، فضلا عن تهديد ومقاومة عناصر القوة العمومية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أن المشتبه فيهم، ومن بينهم شقيق الشخص الذي سبق وأن قاوم عناصر الشرطة ليلة 22 شتنبر الجاري وتوفي جراء إصابته برصاصة أطلقها موظف شرطة من سلاحه الوظيفي، عملوا ليلة نفس الواقعة على تعريض مجموعة من السيارات والممتلكات الخاصة والعمومية لخسائر مادية ورشق بالحجارة، من بينها مقر الدائرة الخامسة للشرطة الكائنة بحي البساتين.
وأضاف المصدر ذاته أن توقيف المشتبه فيهم جرى أثناء محاولتهم الفرار على متن دراجة ثلاثية العجلات، تم حجزها وتوقيف سائقها أيضا.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الابحاث لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأعمال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
اوصلت بنا الأمور إلى هذا الحد؟
لا ناهي ولا منتهي
كيف يعقل أن نصل إلى كل هذا التسيب الأمني
ما ذنب المواطنين البسطاء الذين يتملكهم الخوف والذعر في عقر ديارهم ودروبهم
يجب أن يبذل رجال الأمن مزيدا من الجهود في محاربة الجريمة والعنف بكل أشكاله حتى يتمكن المواطنون من العيش في طمأنينة وأمان ونرجو لهم التوفيق
حيت أصبح بعض المراهقين و المجرمين يستسهلون العقوبات في هذا الصدد
ضرورة تغليض العقوبات على حاملي السلاح الأبيض
السماح للشرطة باستخدام السلاح الوظيفي بشكل فوري