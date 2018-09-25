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الرئيسية | حوادث | سيارة مسرعة تسلب حياة تلميذ ضواحي وزان

سيارة مسرعة تسلب حياة تلميذ ضواحي وزان

سيارة مسرعة تسلب حياة تلميذ ضواحي وزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 23:34

لقي تلميذ مصرعه على الفور، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة مسرعة؛ وذلك وسط جماعة بني كلة بإقليم وزان، وتحديدا بالقرب من الإعدادية حيث كان يتابع دراسته.

وحسب مصادر محلية فإن الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي رضوان، التي حلت بالمركز الاستشفائي الإقليمي بوزان قصد جمع المعطيات والقرائن التي ستفيد في كشف أسباب الحادث.

وأرجعت مصادر هسبريس الحادث إلى السرعة، مشيرة إلى أن الضحية تعرض لإصابة في الرأس عجلت بوفاته، وأضافت أن الهالك ولج المؤسسة الصحية مفارقا للحياة وغارقا في دمائه.

وفور إخطارها انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الأسباب والمسؤوليات. كما تم توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.

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