"جرعة خاطئة" وراء سحب علب دواء "ألتيك"

أيوب صدور

قررت وزارة الصحة عبر مديرية الأدوية والصيدلة استرداد عقار "ألتيك 2. 5 Altec مليغرام" ، علبة 30 كبسولة حصة رقم 050418، وتاريخ انتهاء صلاحيته 2021؛ وذلك عقب اكتشاف خطأ في الجرعة المدونة على علبة الدواء.

وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق بدواء مادته الفاعلة "رامبريل"، يستخدم لعلاج أمراض القلب وارتفاع الضغط الشرياني؛ كما يستعمل لعلاج أمراض الكلي.

وأوضحت الوزارة أنها قررت استرداد الدواء وسحبه بعد اكتشاف خطأ على مستوى توضيب علبته، إذ تم تدوين "ألتيك 2.5 ملغ" على واجهتها، و"ألتيك 10 ملغ" على جانب إغلاقها، مشيرة إلى أن الجرعة الثانية خاطئة.

وأوصت وزارة الصحة المرضى الذين يستعملون هذا الدواء بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي تفاديا للمشاكل، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحصة المشار إليها أعلاه من دواء "ألتيك 2.5" هي الوحيدة المعنية بقرار الاسترداد.