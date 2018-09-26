"الأعرج" يعتذر ويسلم نفسه لأمن مدينة مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

علمت هسبريس أن (ع.ح) الملقب بـ"الأعرج"، الذي ظهر في "فيديو" على مواقع التواصل الاجتماعي حاملا سيفا من الحجم الكبير ويتوعد بالثأر لشقيقه الذي قتل بمنطقة بوكرعة بحي البساتين، ليلة السبت المنصرم، برصاص الشرطة، سلم نفسه مساء الثلاثاء لمصالح أمن مدينة مكناس.

وحسب مصادر الجريدة فإن "الأعرج"، الذي كان ملاحقا من طرف الشرطة، اختار تسليم نفسه لرئيس المنطقة الأمنية الثالثة لولاية أمن مكناس، مبرزة أن ذلك تم بعد فترة قصيرة من نشره "فيديو" ثانيا يعتذر فيه عما صدر منه في حق العناصر الأمنية من وعيد.

وأوردت المصادر ذاتها أن "الأعرج" كان مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل العصيان والتهديد وارتكاب أفعال إجرامية عديدة قبل وقوع حادث مقتل شقيقه الذي كان، بدوره، مبحوثا عنه لأجل أفعال مماثلة.

وكانت العناصر الأمنية لمكناس عاشت، خلال اليومين الماضيين، سباقا محموما مع الزمن من أجل توقيف "الأعرج"، قبل أن يبادر إلى تسليم نفسه للمصالح الأمنية بعد أن تم تطويق حي البساتين، حيث يقيم، من طرف العديد من العناصر الأمنية.

هذا وتم إخضاع المعني بالأمر، بأمر من النيابة العامة باستئنافية مكناس، لتدابير الحراسة النظرية لأجل البحث، قبل عرضه على أنظار العدالة.