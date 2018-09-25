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كُتّاب وآراء
جمعية تطالب بعدم إفلات "ملكة جمال" من العقاب
أدرجت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، ملف حادثة السير الذي تتابع فيه عارضة الأزياء "ملكة الجمال" المعروفة بـ"باربي" في حالة سراح، للتأمل والمداولة من أجل النطق بالحكم؛ بعد مثولها في جلسة اليوم بالمدينة الحمراء.
وجاء قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتمتيع المعنية بالأمر بالسراح بعدما تنازل ذوو حقوق (أولياء أمور) الشابين الهالكين مقابل الإبقاء على حقهم في المطالبة بالتعويض.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط هذه القضية، قائلة: "فوجئنا بخبر إطلاق سراح السائقة المذكورة وتسليمها جواز سفرها، لتغادر التراب الوطني نحو إحدى دول الخليج"، مطالبة بتفعيل القانون وترتيب الجزاءات القانونية في حقها وعدم إفلاتها من المحاسبة واعتماد مبدأ المساواة أمام القانون، وإنصاف الضحيتين وأسرتيهما"، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.
عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للهيئة ذاتها، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن "لذوي الحقوق حق التنازل في الدعوى المدنية، لكن هذا لا يمنع النيابة العامة التي تمثل ضمير المجتمع أن تحافظ على الحق العام في الدعوى العمومية"؛ وهو ما يفرض متابعتها في حالة اعتقال ومعاقبتها لاعتبارات عدة، منها أنها كانت تسوق سيارتها وهي في حالة سكر، والفرار بعد دهسها للضحيتين".
وعبرت الجمعية المذكورة عن خشيتها من أن يكون إطلاق سراحها من طرف القضاء توظيفا غير سليم للسلطة القضائية.
يذكر أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش رفضت، خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي، ملتمس دفاع عارضة الأزياء تمتيعها بالسراح المؤقت.