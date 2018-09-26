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كُتّاب وآراء
ترويج الخمور يورّط أشخاصا نواحي سطات
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص؛ من بينهم امرأة كانت موضوع مذكرات بحث، للاشتباه فيهم بترويج الخمور، وحجزت كميات من قنينات الجعة ومسكّر ماء الحياة بمدينتي البروج وسيدي حجاج.
وحسب مصادر هسبريس، فإن عملية إيقاف المشتبه فيهم تدخل في إطار الحملات التمشيطية على مستوى إقليم سطات، لتجفيف منابع بيع الخمور.
وقد أسفرت الحملة عن إيقاف إحدى السيدات بمنطقة سيدي حجاج وحجز ما يقارب 25 قنينة من النبيذ الأحمر، وفي المنطقة نفسها جرى إيقاف أحد الأشخاص وبحوزته حوالي 200 قنينة من الجعة والخمر.
وفي عملية ثالثة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز البروج من إيقاف أحد المشتبه فيهم بترويج الممنوعات وهو موضوع مذكرات بحث، مع حجز 50 لترا من مسكر ماء الحياة "الماحيا".
وجرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية بمركزي الدرك بالبروج وأولاد امراح سيدي حجاج، في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة بكل من مدينتي ابن أحمد وسطات للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.