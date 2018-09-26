24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الميلودي .. القمع والحريك (5.00)

  2. احتجاج ضد محل لبيع الخمور (5.00)

  3. مدرب أوروغواي يرفض تمثالا له في مونتفيديو (5.00)

  4. الكندوزي يحلم بالدفاع عن ألوان "منتخب الديكةّ" (5.00)

  5. الشركات الصناعية المغربية تتلمس الخُطى نحو الخروج من الركود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ترويج الخمور يورّط أشخاصا نواحي سطات

ترويج الخمور يورّط أشخاصا نواحي سطات

ترويج الخمور يورّط أشخاصا نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 03:19

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص؛ من بينهم امرأة كانت موضوع مذكرات بحث، للاشتباه فيهم بترويج الخمور، وحجزت كميات من قنينات الجعة ومسكّر ماء الحياة بمدينتي البروج وسيدي حجاج.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عملية إيقاف المشتبه فيهم تدخل في إطار الحملات التمشيطية على مستوى إقليم سطات، لتجفيف منابع بيع الخمور.

وقد أسفرت الحملة عن إيقاف إحدى السيدات بمنطقة سيدي حجاج وحجز ما يقارب 25 قنينة من النبيذ الأحمر، وفي المنطقة نفسها جرى إيقاف أحد الأشخاص وبحوزته حوالي 200 قنينة من الجعة والخمر.

وفي عملية ثالثة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز البروج من إيقاف أحد المشتبه فيهم بترويج الممنوعات وهو موضوع مذكرات بحث، مع حجز 50 لترا من مسكر ماء الحياة "الماحيا".

وجرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية بمركزي الدرك بالبروج وأولاد امراح سيدي حجاج، في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة بكل من مدينتي ابن أحمد وسطات للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.