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كُتّاب وآراء
شرطة طنجة توقف مروجَين للهجرة غير النظامية
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة شخصين، أحدهما مواطن إسباني يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، ينشطان في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ميدان النصب والاحتيال وتنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
وكانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول تعرض مجموعة من المرشحين للهجرة السرية لعملية نصب من قبل المشتبه فيهما، اللذين عملا على سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود بتهجيرهم سرا على متن زوارق مطاطية، حيث باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي إسباني الجنسية وشريكه المغربي بمدينة طنجة.
وقد تم وضع المشتبه فيهما، البالغان من العمر 35 و45 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف مشتبه فيه ثالث من أفراد هذه العصابة الإجرامية تم تحديد هويته.