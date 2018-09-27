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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف مروجين لـ"القرقوبي" بالملاهي
أوقفت عناصر الأمن بالدائرة 20 بحي المحاميد بمقاطعة المنارة عنصرين ضمن شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة بالكباريهات والملاهي الليلية بمدينة مراكش.
وقالت مصادر هسبريس إن عناصر الأمن ضبطت الموقوفيْن متلبسيْن بالترويج لـ40 حبة من "اكستازي"، مضيفة أن عنصرين آخرين تمكنا من الفرار، وتم تحرير مذكرة بحث وطنية في حقهما وفي حق المزود كذلك.
المصادر ذاتها أبرزت أن المعنيين بالأمر تم توقيفهما بعد عملية ترصد ومراقبة دقيقة بحي المحاميد، وتم نقلهما إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ووضعهما، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معهما، مشيرة إلى أنهما اعترفا بالمنسوب إليهما.