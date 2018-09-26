حريق يأتي على سوق "حي الزيتون" في مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

أتى حريق مهول، مرفوقا بانفجار أسطوانات للغاز، اليوم الأربعاء، على "السويقة" العشوائية الكائنة بحي الزيتون وسط مدينة مكناس، مدمرا أزيد من 30 "براكة" وعربة متنقلة، غالبيتها مخصصة لبيع الخضر والفواكه، دون أن يخلف إصابات بشرية.

وبحسب مصادر هسبريس فإن هذا الحريق أتى على جل "براريك السويقة"، وقوة دوي الانفجارات أدخلت الهلع في نفوس الساكنة المجاورة التي هرعت إلى خارج منازلها لمعرفة ما يقع.

وأوردت المصادر ذاتها أن انفجارات قنينات الغاز، التي يستعملها أصحاب "براريك السويقة" في الطهي والإنارة، زادت من توهج ألسنة النيران وسرعتها، وصعبت مهمة عناصر الوقاية المدينة.

وقد فتحت مصالح ولاية أمن مكناس تحقيقا حول ملابسات هذا الحريق الذي تجهل أسباب اندلاعه.