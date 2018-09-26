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كُتّاب وآراء
اختلالات سلوكية ومهنية توقف مسؤولا قضائيا
تم إخبار مسؤول قضائي يشغل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإيقافه عن العمل، اليوم الأربعاء، في انتظار مثوله أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب ما ارتكبه من اختلالات سلوكية ومهنية.
المسؤول القضائي الذي يعمل بمحكمة قضاء الأسرة التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش، تم ضبطه رفقة امرأة متزوجة متهمة بالخيانة الزوجية داخل سيارته، بعدما تمت محاصرته من طرف زوجها على مستوى ملتقى شارعي الأمير مولاي عبد الله وعبد الكريم الخطابي بمراكش.
وبحسب مصادر هسبريس فإن المسؤول القضائي كان يشرف على ملف قضية تتعلق بالعنف الزوجي، تقدمت بها الزوجة التي ضبطت برفقته ضد زوجها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أصدر بشأنها المسؤول القضائي تعليماته إلى الشرطة من أجل تقديم الزوج أمام النيابة العامة، وتقرر في الأخير إدانته وفق فصول المتابعة بالحبس النافذ لمدة شهرين خلال المرحلة الابتدائية.
وأضافت المصادر نفسها أن فصول هذه القضية تعود إلى ليل الأحد الماضي، عندما تمكن الزوج من تعقب زوجته التي كانت رفقة المسؤول القضائي داخل سيارته، لتتم محاصرتهما إلى حين حضور مختلف الأجهزة الأمنية ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
المراة وبمساعدة ناءب الوكيل يعنفان الرجل
هذه هي نزاهة القضاء
حسنا ما فعل الزوج.