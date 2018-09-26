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الرئيسية | حوادث | اختلالات سلوكية ومهنية توقف مسؤولا قضائيا

اختلالات سلوكية ومهنية توقف مسؤولا قضائيا

اختلالات سلوكية ومهنية توقف مسؤولا قضائيا
هسبريس من مراكش
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:13

تم إخبار مسؤول قضائي يشغل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإيقافه عن العمل، اليوم الأربعاء، في انتظار مثوله أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب ما ارتكبه من اختلالات سلوكية ومهنية.

المسؤول القضائي الذي يعمل بمحكمة قضاء الأسرة التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش، تم ضبطه رفقة امرأة متزوجة متهمة بالخيانة الزوجية داخل سيارته، بعدما تمت محاصرته من طرف زوجها على مستوى ملتقى شارعي الأمير مولاي عبد الله وعبد الكريم الخطابي بمراكش.

وبحسب مصادر هسبريس فإن المسؤول القضائي كان يشرف على ملف قضية تتعلق بالعنف الزوجي، تقدمت بها الزوجة التي ضبطت برفقته ضد زوجها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أصدر بشأنها المسؤول القضائي تعليماته إلى الشرطة من أجل تقديم الزوج أمام النيابة العامة، وتقرر في الأخير إدانته وفق فصول المتابعة بالحبس النافذ لمدة شهرين خلال المرحلة الابتدائية.

وأضافت المصادر نفسها أن فصول هذه القضية تعود إلى ليل الأحد الماضي، عندما تمكن الزوج من تعقب زوجته التي كانت رفقة المسؤول القضائي داخل سيارته، لتتم محاصرتهما إلى حين حضور مختلف الأجهزة الأمنية ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - طالب قانون الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:28
لماذا لم تتم متابعته في حالة اعتقال كما ينص القانون و بظروف تشديد كما كتبتم لنا في ذالك القانون لانه ملم بقانون و يمثله فالقانون يوجي متابعته بظروف تشديد لا السراح
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18
2 - أمير الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:40
ماشاء الله هدا هو قضاءنا المحترم جدا و تتساءلون لمادا يفضل الشباب الموت في البحار على العيش في دولة الغش و اللا قانون بل و يتساءل البعض أيضا لمادا صورة المرأة المغربية ليست نضيفة حتى لا أقول شيئ أخر ادا لم نستيقض اليوم و حالا فصدقوني قولو وداعا لهدا البلد و استعدوا لسنوات عجاف سيقتل بعضنا بعض لأن الغضب و النقم و الغبن و الضلم قد وصلوا الى مستويات خارقة جدا
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14
3 - هاهوا جاب الربحه الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:40
هادي نتيجه ديال شي مضلوم فايت دخل لحبس بضلم المهم الحق يعلى ولا يعلى عليه حسبنا الله ونعم الوكيل
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4 - où est la justice.? الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:48
أين القضاء.؟..مات عمر و مات الحق معه
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11
5 - موحا الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:48
يجب توقفه عن العمل ومعاقبة الزوجة أشد العقاب وتبرءة الزوج وتعويضه
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14
6 - سلاوي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:49
اين الجمعيات النسوية ؟من يعنف الاخر؟
المراة وبمساعدة ناءب الوكيل يعنفان الرجل
هذه هي نزاهة القضاء
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7 - مغربية حرة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:53
الله يسترنا يا ربي . وما خفي كان أعظم
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8 - وادي زم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:59
وهناك حالات كثيرة، يتورط فيها القضاة بأنفسهم ووكلاء الملك والمحامون ...
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9 - عبدالكريم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:02
عديد قضايا تحكم على رجل بسجن لأن قاضي مكبوت جنسيا ومرتشي كيف تريده أن يعدل في نظري يجب تعيين قاضية في مثل هده قضايا
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10 - ABDOU الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:02
لا اعرف مادا نسمي تدخل هدا المسؤول القضاءي هل هو استغلال النفود ام مادا لانه ادخل الزوج الى السجن وهل من حق رجال القضاء ان يجالسوا احد المدعين جلوسا حميميا ...هدا راه لحماق الدي اصبحنا نعيشه فهد لبلاد ..هده عدالة الدراري الصغار .مثل هده الهفوات ادا تسربت للخارج غاديين نوليو ضحكة ..
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11 - ادريس الوردي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:03
والله امر غريب ان يضبط رجل قضاء متلبسا في قضية( لا أخلاقية )ويطلق سراحه عوض ان يكون عِبرةً لآخرين!!!؟؟؟مع احترامي للنزهاء من رجال القضاء وما اكثرهم.
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12 - وجدي فجيجي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:09
خطأ جسيم و في الأخير يوقف عن العمل في الديموقراطيات التي تحترم نفسها يعاقب أصحاب القانون المتورطين في هكذا حالات بعقوبات مغلظة
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13 - جريء الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:13
اكييييد ان مجموعة من النسوة توقع القضاة في نزوتهم، و يتم الحكم لصالحهم ظلما و عدوانا، و لتفادي الظلم لا بد من نشر الاحكام و تسهييل الاستناف و معاقبة القضاة المتورطين اشد عقاااااب.
حسنا ما فعل الزوج.
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