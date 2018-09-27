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الرئيسية | حوادث | سرقة دراجات نارية تقود شخصين إلى المحاكمة

سرقة دراجات نارية تقود شخصين إلى المحاكمة

سرقة دراجات نارية تقود شخصين إلى المحاكمة
هسبريس من مراكش
الخميس 27 شتنبر 2018 - 04:45

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصين ضمن شبكة متخصصة في سرقة الدراجات النارية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما، قبل عرضهما على أنظار غرفة الجنايات من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة.

توقيف المشتبه فيهما جاء بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة لمجموعة من الشكايات بخصوص سرقة الدراجات النارية بمختلف أحياء مدينة مراكش، لتتم مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى بتوقيف المعنيين بالأمر من طرف عناصر الدائرة الأمنية 12، وإحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فيما بقي البحث جاريا في حق شركائهما، بعد تحديد هويتهم وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقهم.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت عن قيام أفراد الشبكة بتوزيع الأدوار في ما بينهم، وتصريف الدراجات النارية المتحصل عليها بضواحي مدينة مراكش.

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