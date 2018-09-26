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كُتّاب وآراء
بحث قضائي في قضية وفاة متشرد بسوق الربيع
فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الأربعاء، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص في بداية عقده الثاني كان يعيش حالة التشرد، عثر على جثته ليلة الثلاثاء بجانب سوق الربيع بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة التقنية والعلمية إلى السوق المذكور من أجل القيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن جثة الضحية تم نقلها إلى قسم الطب الشرعي، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.