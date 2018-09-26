المغرب يضبط إسبانيين مرتبطين بالتهجير السري

هسبريس من الرباط

أوقفت المصالح الأمنية ثلاثة مواطنين إسبان يشتبه بتورطهم في الاتجار في الهجرة غير النظامية، وتنظيم خروج قوارب سريعة على متنها مهاجرون غير شرعيون نحو الضفة المتوسطية الشمالية.

تحرك المصالح الأمنية جاء بعد إطلاق النار من طرف البحرية الملكية على زورق سريع "غوفاست"، وعلى متنه نحو 20 شخصا، ما أسفر عن مقتل شابة في الـ22 من عمرها وإصابة آخرين، بينهم شاب يخضع للعناية المركزة في الرباط، وآخر تقرر بتر أحد أعضائه.

وتم إثر عملية مهاجمة الزورق السريع، المعروف باستعماله لتهريب المخدرات، توقيف إسبانيين كان أحدهما مكلفا بالقيادة، في حين يتكلف الآخر بالتنظيم والمساعدة.