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الرئيسية | حوادث | المغرب يضبط إسبانيين مرتبطين بالتهجير السري

المغرب يضبط إسبانيين مرتبطين بالتهجير السري

المغرب يضبط إسبانيين مرتبطين بالتهجير السري
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:00

أوقفت المصالح الأمنية ثلاثة مواطنين إسبان يشتبه بتورطهم في الاتجار في الهجرة غير النظامية، وتنظيم خروج قوارب سريعة على متنها مهاجرون غير شرعيون نحو الضفة المتوسطية الشمالية.

تحرك المصالح الأمنية جاء بعد إطلاق النار من طرف البحرية الملكية على زورق سريع "غوفاست"، وعلى متنه نحو 20 شخصا، ما أسفر عن مقتل شابة في الـ22 من عمرها وإصابة آخرين، بينهم شاب يخضع للعناية المركزة في الرباط، وآخر تقرر بتر أحد أعضائه.

وتم إثر عملية مهاجمة الزورق السريع، المعروف باستعماله لتهريب المخدرات، توقيف إسبانيين كان أحدهما مكلفا بالقيادة، في حين يتكلف الآخر بالتنظيم والمساعدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - مهاجر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:16
خليو شباب أخوي لبلاد إدبر على راسو أوجيب ليكم العملة صعبة
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92
2 - adil الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:16
ياه على بلاد ، قتلو شاب كان غاذي معول إعاون والديه و إنقذ مستقبل ديالو ، مخلاو دراري إخرجو موفرو ليهم حياة كريمة ، على هاد لحساب شنو بغيتو بنادم إدير
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106
3 - mouna الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:17
بلاد لا تحب خيرا لمواطنيها ، هاذا حال هاذ الوطن الجريح
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70
4 - يونس السلفي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:17
لنكن واقعيين:
الهجرة كانت من قديم الزمان و لا تزال
تعامل الدولة مع هذا المشكل بالرصاص ليس حكيما
الدولة غضبت لسمعتها ليس لأبنائها
أما أبناؤها فهي تعلم أنهم يموتون في البحر منذ زمان بعيد
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80
5 - سعيد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:18
الله يرحمها و يصبر أهلها الذين سيتساءلون باي ذنب ثم قتلها بالرصاص الحي؟ و هل من الرزانة إطلاق الرصاص على قارب فيه 20 شخصا، و حتى أن كان فيه فقط شخص أو شخصان مجرمان فهل يجوز إطلاق الرصاص عليهم أثناء فرارهم؟ ؟، و الله لم أفهم شيئا
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102
6 - فاقد الذاكرة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:21
اولا رحمة الله علي البنت لي ماتت والله يشفي ناس الاخرين. اما بالنسبة المخزن الله ياخد فيهم الحق حسبنا الله فيهم
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27
7 - وفاة شابة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:31
لكل أجله. انظروا كييف كانت وفاتها ولن تستفيد عائلتها من أي تعويض لان تدخل القوات البحرية تدخل لإيقاف خارجين عن القانون اجانب تسللوا المياه المغربية لها الحق في استعمال السلاح في حالت لم يكترت الطرف الآخر لدعوات البحرية بالتوقف
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-18
8 - gladiator الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:33
il faut juger la personne qui a donné l ordre de tirer sur de personnes non armé
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12
9 - amine الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:34
أش غاذي تخسرو لخليتو ناس تخرج ضبر على راسها أش غاذي تخسرو ؟ ولا حلفو حتا إبقا الشعب فقير ؟
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22
10 - مهاجر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:35
التهجير العلني هو ما تقوم به السلطات لا عمل لا تفريق للثروات لا تعليم لا أمن لا أمان لا صحة و زيد هدم منازل الناس مثل الكاريان ديال كازا قبل البارح و الناس تبيت في الشارع تشردون الشعب و بغيت الشعب يبقى في بلاد الضلم رسالة لشباب الضائع اوروبا مليحة إل كنتم رجال و معاكم رضات الوالدين و ما كايناش الحكرة هنا
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12
11 - wood الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:35
إطلاق الرصاص على قارب مكتظ بالمهاجرين هي في حد ذاتها جريمة ضد الانسانية !!!
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37
12 - مراقب من بعيد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:36
نهار على نهار كانزيد نحقد على هاد المغرب.. نحمدك اربي منين عطيتي الفرصة ديال الغربة واخا بعيد على واليديك و خوتك و حيابك و لكن الحمد لله.. ا سيدي الشباب مابقاو طالبين منكوم والو ، راه ولا كايطلب غير يغامر بحياتو في البحور باش يوصل البر الأمان ، واخا في الغربة و لكن قلبي كابكي الدم على ولاد بلادي.. الله ياخد فيكم المسؤولين ا مالين الشكارة ا ولاد الناس، ربيتو فينا الحقد و الكراهية... يااااااربي استجب دعوات المظلومين، هاد الحكومة فاتت الخطوط الحمراء، فالضغط يولد الانفجار.. راه نهار لي نوضو ليكم المغاربة ، لارجوع للوراء.. المغربي كايبقا ساكت و صابر، نهار كاينوض، كاينوض نوضة وحدة بلا فرانات
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19
13 - جلول الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:39
أظن انه تم إطلاق الرصاص لان هناك الجهر بالمعصية بالنسبة للمخزن ، اما قوارب الموت فهي تبحر مند القدم وبعلم السلطات
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1
14 - toto الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:40
d'après ce que je sais, les gardes de cotes tirent en premier sur les moteurs pour immobiliser l'embarcation et non pas sur des personnes a bord, je me demande est ce que notre marine a bien reçu son
!entrainement
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5
15 - امنية الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:43
انا استاد التكوين امنيتي ان اهاجر لتحسين وضعيتي المادية والمعنوية
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6
16 - خديجة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:44
ما التهديد الذي شكلوه حتى يتم إطلاق الرصاص عليهم.ما اعرفه انهم عزل تركوا كل شى وراءهم ماضيهم وعائلاتهم اصدقاؤهم واحلامهم .متجهين نحو مستقبل مجهول.يحير امر هاته البلاد لاهي وفرت لشبابها العيش الكريم ولا هي تركتهم يبحثون عن فرص بعيدة.
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6
17 - عماد الأدريسي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:44
هكذا تستدع الدولة هيبتها؟؟؟؟ بقتل أبنائها؟؟؟ وطن جريح و شعب جريح رهينة في يد من لا يرحم و لا حول ولا قوة الا بالله
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4
18 - Hassan الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:45
إطلاق النار على زورق يحمل مهاجرين مغاربة، يعتبر إنذار لمن يريدون الهروب للضفة الأخرى وتقديم طلب اللجوء وخصوصا من ابناء جهة الريف
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0
19 - لا لقتل المهاجرين الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:50
بأي ذنب قتلت حياة ؟

هل الهرف من مغرب الفقر والفساد جريمة يقتل الإنسان بسببه .
اسبانيا لم تفعل ولم تقتل المهاحريين رغم انها المعنية باستقبالهم
لم يسبق وان قتلتم تجار المخدرات والمهربيين
. لماذا الجيش المغربي يقتل المغاربة المكلف بحمايتهم . كان هناك الف طريقة لتوقيف القارب الا تعريض مهاجرين مدنيين سلميين للخطر والقتل.
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0
20 - Adilon الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:51
حسب ما كاين فالشمال فالقارب نطلق من مليلية و تبعوه الحرس الإسباني لكن القارب بفضل السرعة الكبيرة ديالو هرب و دخل للمياه المغربية و شدو رادار البحرية الملكية و تبعوه و طلبو منو يوقف و رفض و طلقو طلقات تحذيرية لكن السائق الإسباني رفض يوقف خوف من الإعتقال وفالأخير تم إطلاق النار على القارب لتوقيفه
المهم الله يرحمها
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2
21 - hamid الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:52
إن دنبها على عاتق كل مسؤول في هذا البلد من صغيرها إلى كبيرها
ترى ماذا تقولون لرب العزة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
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0
22 - لمكلخ الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:54
والله العظيم الى عيب وعار على من طلق الرصاص الم يتخيل ان ابنه او اخوه او خته تركب في ذالك الزورق ورغم انه فيه مجرمين....... والسوأل هو هل قتلو اسباني واحد ابترو احد اعظاء اسباني او ادخلو اسباني واحد الى غرفة الانعاش اجواب هو لا..... ما حداكين غير في خونتهم المغاربة لانهم رخاس عندهم...... و الله العظيم لو الحق ضرر بشضية من الرصاصة التي تلقوها على الزورق رغم الاسباني يعد في هده الحلة مجرم ......... لاكان الاعتدار من المغرب لاسبانيا قبل اطلاق النار بدقيقة واحد.... ولاكن حنما التي توفيت مغربية لم نسمع من الحكومة حتى كلمة الاسف... الله على بلاد حنا عيشين فيها
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2
23 - انا و من بعدي الطوفان الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:59
الي مشات وصورة رأسهم ف يوتيوب هم سبب المشكل ربما أن هاد المركب كان هناك سنين وهو يعمل بعده الطريقة التي أن تم تصويره من قبل المهاجرين المغاربة أنفسهم يعني حنا مشينا والي ورانا يصبر راسو
انا ومن بعدي الطوفان
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24 - fdouli الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:01
إطلاق النار ممكن في حالة الدفاع عن النفس، لكن في هذه الحالة،المهاجرين أبرياء، على المخزن أن يعاقب طالق النار ، والله إحسن عوان المساكين
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25 - محمود الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:02
لماذا لم يضبطوا الكوماندو الإسباني الذي نزل في جزيرة ليلة التي توجد في المياه الإقليمية لبلدنا و على بعد أمتار من شواطئنا و محاكمته بعد ان ادخل روءس جنودنا البواسل في"خنشة بيضاء "في موقف مذل لقواتنا المسلحة الباسلة نقلته كل القنوات عبر العالم .
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26 - يجب فتح تحقيق الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:02
يجب فتح تحقيق عاجل وشفاف في النازلة.

كيف يتم إطلاق النار ببساطة على زورق مكتظ بالأشخاص؟

أين جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان؟

لو كان الضحايا أفارقة لأشبعتنا الجمعيات المعلومة صراخا وعويلا.
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27 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:02
أين كانت قواتكم البحرية والجوية والبرية يوم اقتادوكم أسيادكم الإسبان كالحمام في جزيرة ليلى بأن لكوم إستعمال السلاح غير على ناس عزل يبحثون عيش كريم لو كان الخير فهاذ البلاد والمسؤولين ديالها حتى قط متيهرب من دار العرس
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28 - كوتيرة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:07
هل سمعتم يوماً ما أن القوات البحرية الملكية تحركت وأطلقت النار على مهربي المخدرات في البحر ؟؟!!!
كل يوم وليلة تخرج من المضيق والفنيدق والنواحي زوارق فائقة السرعة محملة بأطنان من الحشيش بالإضافة إلى الأسلحة التي يحملونها لحماية انفسهم ، ولم نسمع ان القوات البحرية قد قتلت أحدهم او بالأحرى اوقفت أحد الزوارق ؟؟؟!!
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29 - يائس الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:07
يا سلام ضبطو الفارين من القهر ولم يضبطو الذين تسببو لهم في هذا القهر وجعلوهم يفكرون بالهجرة ولو بلباس السباحة على أن يمكثو في وطن بلا وطن ودين بلا دين وإنسان من دون إنسانية حتى الطبيب الذي من المفروض أن يتعاطف مع المرضى الضعفاء ويرق قلبه لهم تحول إلى لص لا يرحم بمجرد أن يفحصك ويكتب لك دواء قد يفيدك وقد يهلكك عليك أن تؤدي الثمن غاليا رغم عدد الزوار من العاشرة صباحا إلى العاشرة ليلا وهو يجمع بكل لهفة فكيف ننتظر الخير في غيره من اللصوص وكيف لا يفكر الشاب بالهجرة ولو قضى نحبه في البحر على أن يمكث وسط الضباع الجائعة
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30 - Zig.italy الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:11
الداخل للمغرب مفقود والخارج مفقود ...عكس مقولة الداخل مفقود والخارج مولود..............
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31 - حلا الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:12
الاسبان عندهم أزمة ولهذا وجد بعضهم حلا بتهجير الشباب والهدف طبعا العائد المادي المهم.هل تصدقون انهم يهجرونهم مجانا هكذا لله؟وفيقوا فنحن المغاربة عاطفيون جدا والريح ألي جا يدينا.إنها عصابات اسبانية تتاجر بالبشر تخترق مياهنا الاقليمية.البحرية المغربية قامت بواجبها منع تسلل الدخلاء.ومن يحب المغامرة فليتحمل العواقب مهما كانت قاسية.شفنا الشوهة ديال القاصرين المغتصبين ومروجي المخدرات وعصابات النهب والسلب وكلهم مغاربة.ليس كل من بالقوارب شباب طموح يبحث عن آفاق.هناك مندسين غرضهم نقل الهرج والمرج والهمجية للضفة الأخرى.اوربا تشتكي من هكذا نماذج.شاهدت برنامجا خاصا عن بروكسيل بقناة أجنبية والله ستخجلون مما تم فضحه عن إخوان لنا بني جلدتنا.
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32 - jamal الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:14
العديد من هادو لكيحركو غادي امشيو ل اوروبا غير باش امارسو الاجرام تماك بكل انواعه. ماشي كلشي غادي اخدم على واليديه
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