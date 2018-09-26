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كُتّاب وآراء
المغرب يضبط إسبانيين مرتبطين بالتهجير السري
أوقفت المصالح الأمنية ثلاثة مواطنين إسبان يشتبه بتورطهم في الاتجار في الهجرة غير النظامية، وتنظيم خروج قوارب سريعة على متنها مهاجرون غير شرعيون نحو الضفة المتوسطية الشمالية.
تحرك المصالح الأمنية جاء بعد إطلاق النار من طرف البحرية الملكية على زورق سريع "غوفاست"، وعلى متنه نحو 20 شخصا، ما أسفر عن مقتل شابة في الـ22 من عمرها وإصابة آخرين، بينهم شاب يخضع للعناية المركزة في الرباط، وآخر تقرر بتر أحد أعضائه.
وتم إثر عملية مهاجمة الزورق السريع، المعروف باستعماله لتهريب المخدرات، توقيف إسبانيين كان أحدهما مكلفا بالقيادة، في حين يتكلف الآخر بالتنظيم والمساعدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
الهجرة كانت من قديم الزمان و لا تزال
تعامل الدولة مع هذا المشكل بالرصاص ليس حكيما
الدولة غضبت لسمعتها ليس لأبنائها
أما أبناؤها فهي تعلم أنهم يموتون في البحر منذ زمان بعيد
!entrainement
هل الهرف من مغرب الفقر والفساد جريمة يقتل الإنسان بسببه .
اسبانيا لم تفعل ولم تقتل المهاحريين رغم انها المعنية باستقبالهم
لم يسبق وان قتلتم تجار المخدرات والمهربيين
. لماذا الجيش المغربي يقتل المغاربة المكلف بحمايتهم . كان هناك الف طريقة لتوقيف القارب الا تعريض مهاجرين مدنيين سلميين للخطر والقتل.
المهم الله يرحمها
ترى ماذا تقولون لرب العزة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
انا ومن بعدي الطوفان
كيف يتم إطلاق النار ببساطة على زورق مكتظ بالأشخاص؟
أين جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان؟
لو كان الضحايا أفارقة لأشبعتنا الجمعيات المعلومة صراخا وعويلا.
كل يوم وليلة تخرج من المضيق والفنيدق والنواحي زوارق فائقة السرعة محملة بأطنان من الحشيش بالإضافة إلى الأسلحة التي يحملونها لحماية انفسهم ، ولم نسمع ان القوات البحرية قد قتلت أحدهم او بالأحرى اوقفت أحد الزوارق ؟؟؟!!