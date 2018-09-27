24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/09/2018
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- تأهل نهضة بركان إلى ربع نهاية كأس العرش
- "شهيدة الهجرة" تحصد التضامن .. وابن عم الملك يدخل على الخط
- قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات
- الهجوم على "عرض عسكري" يتحول إلى مكسب سياسي بإيران
- "وفا بنك" يواصل حصد الأرباح في المغرب وإفريقيا
غياب "سيولة الشبابيك" في العيد يجمع الجواهري برؤساء البنوك (5.00)
ساكنة "كاريانات" بالبيضاء تحضّر لـ"يوم الرحيل" واللجوء إلى سبتة (5.00)
- أخنوش: هجمات "البيجيدي" مرفوضة .. وادعاءات "الإخوان" عقيمة - (292)
- مقتل شابة مغربية برصاص "البحرية الملكيّة" يثير انتقادات حقوقية - (171)
- "شهيدة الهجرة" تحصد التضامن .. وابن عم الملك يدخل على الخط - (128)
- ساكنة "كاريانات" بالبيضاء تحضّر لـ"يوم الرحيل" واللجوء إلى سبتة - (118)
- المغرب يراسل باريس لتحسين الفرنسية لدى أساتذة المواد العلمية - (110)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مخدر الشيرا يورط "البيشكو" في القصر الكبير
الخميس 27 شتنبر 2018 - 08:54
في إطار الحملات التي تقوم بها فرقة الأمن المدرسي أمام المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير، تم توقيف أربعيني متلبسا بحيازة كمية من المخدرات.
وتم توقيف المسمى "حسن.س"، الملقب بـ"البيشكو"، وله عدة سوابق في الاتجار بالمخدرات، متلبسا بحيازة 200 غرام من مخدر الشيرا؛ وذلك قرب إعدادية السعادة بطريق تطفت.
وتم تسليم الموقوف للضابطة القضائية، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه ومتابعته بالمنسوب إليه.