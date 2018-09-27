مخدر الشيرا يورط "البيشكو" في القصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

في إطار الحملات التي تقوم بها فرقة الأمن المدرسي أمام المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير، تم توقيف أربعيني متلبسا بحيازة كمية من المخدرات.

وتم توقيف المسمى "حسن.س"، الملقب بـ"البيشكو"، وله عدة سوابق في الاتجار بالمخدرات، متلبسا بحيازة 200 غرام من مخدر الشيرا؛ وذلك قرب إعدادية السعادة بطريق تطفت.

وتم تسليم الموقوف للضابطة القضائية، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه ومتابعته بالمنسوب إليه.