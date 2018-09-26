24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. طلبة يشتكون تأخّر المنح بدار الحديث الحسنية (5.00)

  2. مديرية الضرائب تشجع تسوية وضعية المخالفين (5.00)

  3. ناشطون ينددون باقتحام المسجد الأقصى وهدم قرية "خان الأحمر" (5.00)

  4. غياب "سيولة الشبابيك" في العيد يجمع الجواهري برؤساء البنوك (5.00)

  5. الاحتقان يؤجج الأوضاع في كلية الحقوق بالمحمدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة امرأة بعد المشاركة في احتجاج بإقليم إفران

وفاة امرأة بعد المشاركة في احتجاج بإقليم إفران

وفاة امرأة بعد المشاركة في احتجاج بإقليم إفران
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:56

أفادت السلطات المحلية لإقليم إفران أنه أثناء قيام مجموعة من الأشخاص، اليوم الأربعاء، بمسيرة احتجاج على خلفية نزاع عقاري، بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس ومراكش على مستوى مركز سيدي عدي بجماعة سيدي المخفي، تم تسجيل حالتي إغماء لامرأتين.

وأضاف المصدر نفسه أنه جرى نقل المعنيتين بالأمر إلى المستشفى الإقليمي في أزرو لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث وافت إحداهما المنية في الطريق إلى المشفى؛ على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة إليها.

جدير بالذكر أنه، على خلفية ما جرى، تم فتح بحث في الموضوع من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد ربه الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:04
شهيدة انشالله كما هو حال من يفارقوننا في البحار و في أعالي الجبال و المستشفيات انشالله شهداء عند الله و المعتدي حسابه قريب بأدن الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.