وفاة امرأة بعد المشاركة في احتجاج بإقليم إفران

هسبريس ـ و.م.ع

أفادت السلطات المحلية لإقليم إفران أنه أثناء قيام مجموعة من الأشخاص، اليوم الأربعاء، بمسيرة احتجاج على خلفية نزاع عقاري، بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس ومراكش على مستوى مركز سيدي عدي بجماعة سيدي المخفي، تم تسجيل حالتي إغماء لامرأتين.

وأضاف المصدر نفسه أنه جرى نقل المعنيتين بالأمر إلى المستشفى الإقليمي في أزرو لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث وافت إحداهما المنية في الطريق إلى المشفى؛ على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة إليها.

جدير بالذكر أنه، على خلفية ما جرى، تم فتح بحث في الموضوع من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.